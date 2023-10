"La mia danza alla ricerca dell’anima"

Una serata interamente dedicata a Carolyn Carlson, danzatrice e coreografa di culto a livello internazionale. L’appuntamento è per domani al Teatro La Nuova Fenice di Osimo, sede scelta per "L’anima e la danza – Omaggio a Carolyn Carlson". Si inizia alle ore 19 con la proiezione dei filmati "Karma One" e "Islands" e si prosegue alle ore 21.30 con lo spettacolo ‘Mandala’, firmato dalla celebre artista statunitense, e interpretato da Sara Orselli. Al termine è in programma un dialogo tra Carlson e Francesca Pedroni, una delle più autorevoli giornaliste di danza italiane. Domani termina la masterclass che Carlson ha tenuto ad Ancona da venerdì. Il tutto si deve al festival ‘Cinematica’, ideato e diretto da Simona Lisi, che ha voluto dedicare una preview a quella che è considerata una delle più grandi interpreti della danza contemporanea, la quale vanta un percorso artistico originale e uno stile irripetibile. Prima coreografa a ricevere un Leone d’Oro alla carriera, alla Biennale di Venezia nel 2006, Carolyn Carlson ha creato più di cento coreografie, di cui molte fanno parte delle pagine più importanti della storia dell’arte coreutica, da ‘Density 21,5’ a ‘Blue Lady’ e ‘Steppe’, da ‘Maa’ a ‘Signes’, da ‘Writings on water’ a ‘Inanna’. La sua poetica ha dato un contributo fondamentale alla danza contemporanea, influenzandone l’evoluzione fino ai giorni nostri. La stessa Simona Lisi ha avuto la fortuna di incrociare il proprio percorso artistico con quello di questo autentico mito della danza.

Signora Carlson, il tema di questa edizione del festival ‘Cinematica’ è l’anima. Possiamo dire che in tutti i suoi lavori c’è una ricerca di spiritualità?

"Sì, creo soggetti che parlano di esseri umani in un mondo che fa riferimento alle fonti universali della nostra esistenza, che io chiamo ‘consapevolezza cosmica’. Sono poemi visivi ai quali l’immaginazione di ognuno di noi partecipa nello svolgersi della ricerca di un’anima".

Riguardo alla masterclass che ha tenuto ad Ancona, qual è il significato profondo del suo insegnamento? Cosa cerca di trasmettere ai suoi allievi come prima cosa?

"Il momento presente, il diventare consapevoli di ogni gesto nel tempo e nello spazio, trascendendo le forme dei movimenti privi di ego. Credo che ognuno di noi sia un poeta delle percezioni. Attraverso le mie lezioni scopriamo i modi per accedere a una realtà profonda, con la mente aperta, dove le primitive intuizioni di innocenza spingono ogni movimento ad essere come il primo e l’ultimo".

Cosa rappresenta ‘Mandala’ nello sviluppo della sua carriera?

"Un mandala è simboleggiato da un cerchio senza un inizio o una fine, uno spazio sacro della nostra ‘casa’ originaria. E’ la nostra nascita, e la nostra morte, con tutte le esperienze della nostra vita. In questa arena tutti i nostri ‘adesso’ sono già successi milioni di volte. E’ l’infinita ripetizione dell’esistenza umana. Questo è quello a cui il pubblico assisterà guardando la performance di danza".

Viviamo nell’era del ‘fake’. False notizie, false immagini, falsi video. Per qualcuno il corpo, ad esempio un corpo che danza, è una delle poche cose che non ‘mentono’. E’ d’accordo?

"Assolutamente sì. Un corpo che danza è fedele al compito di essere nel tempo presente. Ecco dove il tempo non è una quantità ma una qualità dell’Illuminazione".