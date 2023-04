"La mia età" è il nuovo singolo Michele Serrani

"La mia età" è il nuovo singolo del cantante anconetano Michele Serrani, disponibile in radio e in tutti i digital stores. Il singolo descrive la mancanza e la presenza, il tempo trascorso e il ricordo degli anni "Quando credevo che tutto fosse possibile", citando il cantautore. La canzone parla dell’attesa e del sogno che improvvisamente diventano vita trascorsa e affronta il tema delle passioni e della ricerca della propria via. Il messaggio è accompagnato dal sound delicato di una chitarra che rende l’atmosfera inizialmente intima ma che poi lascia spazio ad una sensazione di rabbia. Da sempre la passione per il canto e la musica accompagnano Serrani che all’età di 12 anni intraprende lo studio della chitarra classica. Il cantante ha deciso di intraprendere la strada solista cominciando a proporre brani di sua creazione. Il lavoro è sfociato nell’incisione dell’ep "La rabbia e la coscienza" con la partecipazione del batterista Francesco Bigoni (Gang) e del tastierista e pianista Fabio Verdini, (Gang e Tiromancino). Nel 2016 il nuovo progetto solista viene notato dal chitarrista Michele Coacci (Vasco Rossi, Danny Losito) e dal produttore Andrea Mei (Gang, Nomadi, Banda Bassotti, Danilo Sacco). Frutto di questa nuova collaborazione è il nuovo ep "La mia età" inciso al Potemkin studio di Macerata i cui arrangiamenti e produzione artistica sono stati curati dagli stessi Mei e Coacci.