"La mia generazione" ai saluti "Il disinteresse del Comune"

"Come direzione artistica e produzione del festival, e come persone innamorate di Ancona e della Mole, precisiamo che da parte de ‘La Mia Generazione’ non ci sono stati aut aut, semplicemente l’amministrazione comunale ha deciso di non porre in essere le condizioni minime per un’edizione che fosse all’altezza di quanto fatto sino ad ora". Lo strappo provocato dalle dichiarazioni, ma soprattutto dai tagli imposti dalla nuova giunta a tutti gli eventi culturali del 2023, sembra sempre più insanabile. Dopo l’intervista a Mauro Ermanno Giovanardi al Carlino pubblicata domenica scorsa, al pari delle parole pronunciate dal nuovo assessore alla cultura, Anna Maria Bertini, il direttore artistico di LMGF (La mia generazione festival) Giovanardi e la produzione G-Ro srl rincarano la dose: "L’assessora alla cultura sosterrebbe che noi non avremmo ‘posto alternative: o tutti i soldi del finanziamento o niente festival’ – si legge in una nota diffusa ieri dal festival – Non è così, e lo testimonia, nero su bianco, la lettera che Mauro Ermanno Giovanardi ha scritto al sindaco Silvetti proponendo una versione ridotta e su misura per il 2023, cosa che sarebbe stata possibile, ovviamente, a fronte di un desiderio del Comune di andare avanti con il festival, e dell’impegno formale di farlo nel 2024. Il festival ha un legame profondo con Ancona, lavora con team della città composti da grandi professionisti ed è nato qui, coinvolgendo tante persone e associazioni e generando ulteriori progetti sul territorio, come nel caso della mostra antologica di Guido Harari, che nasce proprio dall’esperienza de LMGF per poi prendere una strada propria".

I responsabili del LMGF entrano ancora più nel dettaglio dei rapporti intrattenuti con la Bertini: "Per questo profondo legame con Ancona, abbiamo incontrato in call la nuova assessora alla cultura per verificare se vi fossero le condizioni di mettere in piedi l’edizione 2023, rendendoci perfettamente conto del fatto che l’anno delle elezioni è un anno del tutto particolare. L’incontro – aggiungono dal festival – non ha dato esiti incoraggianti: oltre a un sostanziale disinteresse per il progetto non è stato garantito alcun sostegno economico il che rende tutto impossibile. Strana la dichiarazione, nei giorni precedenti, di un amministratore (Giovanni Zinni, assessore al bilancio, ndr) secondo cui il festival sarebbe ‘confermato’ anche se ‘tagliato’. La dichiarazione non risponde a verità, per il semplice fatto che il festival non è proprietà del Comune e, dunque, il Comune non può confermarlo o annullarlo".

p.cu.