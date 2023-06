La mia Giunta di persone, non soldati "Stop agli uomini soli e alle lobby"

di Pierfrancesco Curzi

"Anconetani, giudicateci sui fatti. Mi aspetto un’opposizione leale e nel merito". Daniele Silvetti arriva nella sala giunta di Palazzo del Popolo per annunciare gli incarichi e le deleghe di governo della città e rispondere alla stampa sulle scelte fatte. E non è facile rispondere dopo che le lotte intestine a Fratelli d’Italia hanno visto stravolto un pezzo di giunta. Dopo il pressing di Carlo Ciccioli, capogruppo in Regione Fdi, l’assessorato alla cultura è andato ad Anna Maria Bertini, fuori dalla giunta Arianna Trifogli. Il ruolo di vicesindaco, sempre nell’ottica del manuale Cencelli, passa da Angelo Eliantonio a Giovanni Zinni. "Terremoto" pure in Consiglio dove la presidenza, data per sicura a Francesco Bastianelli (Fdi), passerà invece ad Arnaldo Ippoliti (Ancona Protagonista, lista Silvetti). Stravolte tutte le deleghe, con settori spacchettati in due se non addirittura in tre assessorati. Curioso leggere che Giovanni Zinni avrà il bilancio e la Bertini si dovrà occupare del controllo di gestione di bilancio, oppure che Stefano Tombolini avrà le manutenzioni e Daniele Berardinelli il decoro; che dire dello sport, alla fine destinato a Zinni per la pratica sportiva, mentre impianti e Ancona Calcio andranno a Berardinelli. Sulla cultura il vero colpo di scena: "La Trifogli non l’avevo mai incontrata fino a pochi giorni fa – ha ammesso Silvetti –, ma si tratta di una risorsa che non disperderemo. Per lei ci sarà un incarico specifico. Con la Bertini, al contrario, c’è una conoscenza di lungo corso. Le abbiamo dato un incarico più strutturato che va oltre il semplice tema della cultura. Bastianelli? Al caro amico Francesco proporrò un ruolo all’interno del mio staff per occuparsi più nel concreto di Pnrr. Capisco le ricostruzioni di certa stampa, ma come ho detto spesso in campagna elettorale, non è più tempo di uomini soli al comando. Il tempo delle lobby è finito. Io credo nella politica e questa non è una caserma, non ci sono soldati".

L’emozione del risultato elettorale è svanita, ma la stanchezza dopo diciotto giorni da sindaco in cui da solo ha dovuto affrontare una serie di grane enormi, la si legge sul volto. Fino alla notte precedente, addirittura, fino a pochi minuti prima, ha dovuto assecondare gli appetiti del primo partito della coalizione e la cosa, ne siamo certi, non gli è piaciuta. Oltre agli assessori Silvetti, che ha deciso di presentare la squadra in diretta su Youtube, ha voluto con sé tutti i dirigenti, prorogati al 15 settembre, alcuni dei quali sicuri di restare e altri con le valigie pronte: "Sono contento siano qui, con loro ho instaurato subito un rapporto franco e onesto e ho già iniziato a incontrare i 730 dipendenti comunali più gli 88 vigili urbani. Il rapporto col personale, per me, è alla base di tutto".

In sala giunta c’erano tutti i vertici di Fratelli d’Italia che la sera prima si erano sfidati a duello. Compreso Carlo Ciccioli: "Lo posso dire, è una vittoria del merito e della qualità _ confida il capogruppo in Regione riferendosi alla Bertini prima di affidarsi a un comunicato stampa _. Sono molto soddisfatto. Una Giunta che tiene conto di rappresentatività, competenza, elementi di esperienza e di novità. Un mix di alto profilo che, con le deleghe attribuite, ha rispondenza e affinità. All’interno dell’esecutivo, la delegazione di Fratelli d’Italia rappresenta lo spessore politico per il quale tutti, io per primo, ci siamo spesi durante le trattative. Bisogna crederci, soprattutto quando si è persone libere e non si è ricattabili".