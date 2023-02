"La mia memoria e le competenze le metto al servizio della città"

"La mia memoria e le mie competenze sono al servizio della collettività. Nessuno mi ha proposto di candidarmi a sindaco anche perché chi mi conosce sa quanto aborro la personalizzazione e l’uomo solo al comando". Antonio Di Stasi, noto e apprezzato avvocato, è uno dei nomi rimasti in lizza per la guida del cosiddetto ‘polo progressista’ alle prossime elezioni comunali anconetane. Dalle sue parole, oltre alla conferma del suo ruolo molto attivo all’interno di quell’alveo politico, leggiamo una sorta di presenza in punta di piedi nel cantiere a sinistra del Pd e di Ida Simonella, ma in realtà la sua candidatura è stata ufficialmente avanzata. A sostenerlo il Movimento 5 Stelle che di fatto ha prima bruciato l’ex Rettore della Politecnica delle Marche, Sauro Longhi, e poi messo il consigliere comunale Andrea Vecchietti che però non ha alcuna chance. Longhi, al contrario, proposto dai Verdi (dopo l’indicazione di Roberto Rubegni, ex Ad di Anconambiente), che tuttavia non ha scaldato una buona parte di Altra Idea di Città. Se Di Stasi, che guiderebbe una lista civica composta da professionisti e scontenti del centrosinistra, non dovesse raccogliere il 100% dei consensi allora Altra Idea di Città chiederebbe ai partner di puntare sul candidato originale Francesco Rubini. Insomma, una grande confusione che dovrebbe essere dipanata nel vertice decisivo in programma giovedì sera, quando tutte le forze poc’anzi ricordate saranno attorno a un tavolo. Non è da escludere che la coalizione, al momento tale solo sulla carta, non si divida ponendo fine a qualsiasi velleità di giocarsi il posto al ballottaggio, molto più probabilmente con il centrosinistra. L’avvocato Di Stasi ammette il suo interesse a collaborare per un fronte unito a sinistra: "Alcuni, a titolo personale, mi hanno chiesto una mia disponibilità a mettermi a servizio della città _ spiega Di Stasi _. Ho risposto che per formazione e cultura preferisco anteporre il ‘noi’ all’’io’ e se non si ha chiaro un indirizzo o programma che dir si voglia o una squadra di persone serie, competenti e appassionate, non ci sarebbero nemmeno le condizioni minime per un progetto di altissimo profilo". Di Stasi, un legame fortissimo con la città e un attacco alle varie gestioni: "Sono molto legato ad Ancona e ricordo che quando ero ragazzo chi veniva in città restava meravigliato di come era curata. Da piazza Cavour al Passetto e poi con la valorizzazione di parchi come quello del Pincio o della Cittadella. Restavano anche sorpresi di trovare i filobus in grande quantità così come un centro vivo, con uffici regionali e interdipartimentali. La Fiera della pesca che poi divenne anche Fiera campionaria che permetteva sviluppo e visibilità, un sistema scolastico ben organizzato e una Università giovane ed in grande espansione. Cinque ospedali che per le eccellenze vedevano arrivare pazienti da molte regioni italiane. E un porto aperto alla città e in osmosi con essa. Insomma, ricordo una bella città che oggi stento a riconoscere".