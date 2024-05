"La mia Virna":. Pesci e Tarallo raccontano l’attrice

"La mia Virna". Veronica Pesci e Alberto Tarallo raccontano la grande attrice domani (alle 17,30, ingresso libero) a palazzo Bisacccioni di Jesi. In occasione degli ultimi giorni di mostra (si chiuderà domenica), la Fondazione Carisj organizza un evento esclusivo dedicato a Virna Lisi, con la partecipazione di Veronica Pesci, vicepresidente della Fondazione Virna Lisi, e Alberto Tarallo, produttore televisivo che ha realizzato decine di serie di successo come "Il Bello delle Donne" e "L’Onore e il Rispetto". Racconteranno la grande attrice ricordando il rapporto personale che li legava a lei e alcune curiosità.

Veronica Pesci è la nuora di Virna Lisi, avendo sposato il figlio Corrado, e ricorda con affetto e ammirazione la suocera. Del loro primo incontro svela: "Ero molto emozionata. La seguivo in tv, e solo sentire la sua voce mi faceva emozionare. Quando me l’ha presentata, non mi aveva preparato, ma forse è stato meglio così. È stata molto normale, non ho trovato una diva davanti a me, ma una mamma, e molto accogliente". Alberto Tarallo, non era solo il produttore di fiction che avevano Virna Lisi tra i protagonisti, ma era anche un amico ed ammiratore dell’attrice. In occasione della presentazione della fiction "Il bello delle Donne… alcuni anni dopo", Tarallo ha dichiarato di dedicate proprio alla Lisi questo suo lavoro, definendola "il motore della prima stagione de Il bello delle Donne". La mostra rende omaggio alla grande attrice italiana cresciuta proprio a Jesi prima di trasferirsi a Roma e intraprendere la sua carriera di "diva e antidiva".