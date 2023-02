"La mia vita, guidare i turisti in moto Sogno di rifare il viaggio del Che"

di Giuseppe Poli Andrea Alessandrelli, come si definisce? "Sono un buon accompagnatore in moto e un curioso cui piace sempre trovare nuove mete e nuove persone con cui viaggiare". Una guida turistica in moto, dunque, è riduttivo? "Sì, decisamente". In moto da quanti anni? "Ho cominciato quando avevo vent’anni, con l’Honda Transalp, ovvio, allora come oggi una moto turistica per eccellenza. Viaggio da 22 anni". Biker per vocazione? "Per piacere e poi anche un po’ per caso, direi. Stavo facendo il mio dottorato di ricerca e Antonio Tofani, titolare di Ride Inside mi chiese di accompagnare un gruppo negli Stati Uniti perché non aveva persone e io cominciai così, senza aver mai accompagnato un gruppo. Tutto è cominciato così". Il primo viaggio che ricorda? "Quel coast to coast negli Stati Uniti, nel 2007, con una Harley Davidson Electra Glide, ma poi quel viaggio l’ho rifatto almeno altre dieci volte, con altri gruppi e sempre con Harley Davidson". Viaggiare è un po’ sognare. E un viaggio in moto cos’è? "Vivere. Perché è il massimo della libertà, si raggiungono posti che in altre maniere non si possono raggiungere, e poi è un’avventura, sulla strada, con le persone, c’è tutto in un viaggio in moto". Quando andare in moto...