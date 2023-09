La minaccia col coltello a Jesi: interviene un passante

Scoppia la lite tra due senza fissa dimora: lui aggredisce lei brandendo un coltello. Paura nel primo pomeriggio di ieri ai giardini pubblici di viale Cavallotti.

Fortunatamente in quel momento stava passando un signore che vedendo la scena con l’uomo, 42enne senza fissa dimora, che stava brandendo il coltello verso la donna è intervenuto per evitare che accadesse il peggio. Il suo intervento è stato decisivo.

Allertate le forze dell’ordine, sul posto si sono portati subito il personale sanitario e una pattuglia dei carabinieri. Il 42enne di origini romane è stato trasportato al pronto soccorso per gli accertamenti del caso soprattutto dal punto di vista psichiatrico e sarà probabilmente denunciato per il possesso di coltello brandito contro la compagna.

Gli accertamenti dei carabinieri sull’accaduto ed eventuali episodi pregressi sono in corso ma si potrebbe procedere anche per maltrattamenti in famiglia. Illesa la compagna aggredita anche grazie all’intervento del passante che non ha esitato a difenderla e allertare i soccorsi.