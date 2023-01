La minoranza contro Bello

Negata un’audizione in Commissione, i gruppi di minoranza contro il presidente del Consiglio Comunale Massimo Bello. "Prima di parlare o esprimere una opinione, spesso si dice che sia necessario pensare. Verrebbe da rivolgere lo stesso consiglio al presidente Bello, che continua ad impedire ai consiglieri di opposizione di svolgere adeguatamente il mandato assegnato dai cittadini – spiegano i gruppi di minoranza - con la solita lettera piena di riferimenti tecnici, infatti, l’ex sindaco di Ostra Vetere (comune commissariato quando Bello era in carica) ha negato l’audizione del Presidente Federazione regionale Vela, richiesta da noi per approfondire la delicata pratica della Gestiport, di imminente votazione in Consiglio comunale, specificando che la competenza non era della commissione alla quale ci rivolgevamo. Peccato che quelle stesse deleghe, nelle varie commissioni, sono state scritte proprio da Bello nella sua sciagurata riedizione del regolamento del Consiglio Comunale". Una pratica che va avanti da tempo quella legata alla Gestione dello spazio acque e di alcuni servizi della darsena turistica del Porto della Rovere: lo scorso 2 dicembre il capogruppo del Pd Dario Romano aveva fatto emergere un errore legato alle quote che la società avrebbe dovuto acquisire. "O siamo di fronte a un presidente smemorato che non ricorda cosa ha scritto, oppure siamo davanti all’ennesimo caso di un presidente fazioso che utilizza il proprio ruolo per intralciare il lavoro dei consiglieri di opposizione – concludono - Speriamo che nei prossimi corsi di formazione sul diritto amministrativo, il presidente possa prendere qualche appunto in più: siamo sicuri che male non gli farà".