La minoranza diserta il Consiglio. No anche al segretario "condiviso"

Si è svolto in assenza della minoranza, il Consiglio comunale riunito a due mesi dall’ultima volta. La presidente Vincenza De Luca, in apertura, ha chiarito che "tutti i consiglieri, eccetto la consigliera Annavittoria Banzi (Pd), hanno presentato una giustifica". Così anche il sindaco Stefania Signorini, arrivata in ritardo per il concomitante summit in Regione, ma desiderosa di fare il punto sull’alluvione. Al netto delle motivazioni personali, la posizione dell’opposizione è parsa chiara dopo le feroci contestazioni a De Luca e maggioranza, accusati di non aver condiviso le date per la conferenza dei capigruppo, la Commissione e l’assise civica. Già dal mattino, infatti, il capogruppo di Vola, Ancona e Riformisti Marco Baldassini aveva annunciato di non partecipare "per protesta". Tra gli altri motivi, la decisione di condividere il segretario comunale Carla Frulla con il municipio di Filottrano: "Abbiamo già un sindaco-dirigente scolastico a mezzo servizio, non possiamo permetterci anche l’assenza per due giorni a settimana del segretario", ha detto. Via libera, all’unanimità, dei consiglieri "signoriniani". Frulla lavorerà anche a Filottrano per 15 ore settimanali, a Falconara un rimborso di 30mila euro. Sull’assenza della minoranza, dure le parole di Giorgia Fiorentini (Uniti per Falconara): "È un momento particolare per la comunità, non partecipare al Consiglio non è sintomo di grande attenzione nei confronti dei cittadini". E De Luca per togliersi i sassolini dalla scarpa: "La sensibilità non è per tutti". Solidarietà corale a cittadini e imprese colpiti e ringraziamenti a chi sta aiutando.

gi. gia.