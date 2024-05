La moda è sempre più ecosostenibile

Nella moda di oggi, c’è un nuovo filone che sta diventando sempre più importante: l’ecosostenibilità. È come un nuovo inizio, dove ogni capo d’abbigliamento racconta una storia di rispetto per l’ambiente e per le persone. Ma come facciamo a vestirci più sostenibili? Sono molti i brand che si stanno impegnando per creare capi sempre più sostenibili, come Stella McCartney che, con la sua ultima collezione Primavera Estate, ha raggiunto il 95% di materiali consapevoli, o come Adidas con la sua linea di abbigliamento realizzata con plastica oceanica riciclata. Sfortunatamente, la moda è ancora uno dei settori più inquinanti al mondo.

Ogni anno utilizza 93 miliardi di metri cubi d’acqua ed è responsabile di una quota significativa di gas serra, stimate tra l’8 e il 10 % del totale a livello mondiale. Alla base delle cause dell’eccessivo inquinamento è il "fast fashion" ovvero un modello di produzione e consumo che si basa sulla produzione di capi d’abbigliamento economici e alla moda, spesso realizzati con materiali di bassa qualità e con cicli di produzione accelerati. Questo approccio ha un impatto devastante sull’ambiente, generando enormi quantità di rifiuti tessili e consumando risorse naturali in modo eccessivo.

Inoltre, promuove un’idea di moda "usa e getta". Oltre all’elevato inquinamento, sono gravi anche le condizioni precarie alla quale vengono sottoposti i lavoratori, con salari bassi, lunghe ore di servizio e mancanza di sicurezza sul posto di lavoro. Sicuramente, la moda sostenibile si presenta come un’alternativa imprescindibile al dilagare del fast fashion, che impone un pesante tributo all’ambiente e alla società. Per abbracciare la moda sostenibile, è necessario un cambiamento radicale nelle pratiche di produzione, consumo e valutazione dei vestiti.

Ognuno di noi, dai designer ai consumatori, ha un ruolo da svolgere in questo cambiamento. È fondamentale che i consumatori diventino più consapevoli delle pratiche delle aziende e scelgano di supportare quelle che adottano metodi sostenibili. Solo così possiamo creare un futuro in cui la moda non solo rifletta il nostro stile personale, ma anche i nostri valori di responsabilità ambientale e sociale. La moda sostenibile non è solo una tendenza, ma un imperativo morale e sociale che ci offre l’opportunità di costruire un mondo migliore, dove il rispetto per l’ambiente e per le persone è al centro delle nostre scelte di moda. E di vita.

Caterina Testa IIIC