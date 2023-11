La moglie come schiava del sesso: condannato

di Marina Verdenelli

Raggiunge il marito in Italia pensando di avere una vita felice insieme ma dopo i primi mesi di convivenza si sarebbe ritrovata a fare la sua schiava del sesso. L’uomo, un bengalese di quindici anni più grande di lei, l’avrebbe tenuta chiusa in casa, a Falconara, minacciandola di sfigurarla se non avesse acconsentito di soddisfare tutti i suoi desideri. "Ora ti taglio sul viso così non ti sentirai più tanto bella e non ti guarderà più nessun uomo" sarebbe arrivato a dirle un giorno facendole vedere un coltello. L’imputato, 42 anni, ieri è stato condannato a 8 anni dal collegio penale del tribunale di Ancona, presieduto dal giudice Carlo Cimini. Dovrà pagare anche una provvisionale di 15mila euro alla vittima. Era accusato di diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite (il reato di revenge porn), maltrattamenti in famiglia, lesioni aggravate, violenza sessuale e detenzione di materiale pedopornografico. Sul suo cellulare la polizia aveva trovato un centinaio di minori nudi. L’inferno per la donna, 27 anni, bengalese anche lei, sarebbe iniziato a fine 2018 e durato fino all’estate del 2019 quando ha sporto denuncia. Aveva subito l’ennesima aggressione fisica da parte del coniuge, in casa, finendo in ospedale con 25 giorni di prognosi. Il bengalese, per farle ritrattare tutto, avrebbe pubblicato foto di lei a contenuto sessuale esplicito su diversi social. Una vendetta che gli si è rivoltata contro. La pubblicazione ha aggravato ulteriormente le accuse che la donna gli aveva rivolto. Dopo la denuncia la vittima, parte civile con l’avvocato Alessandro Calogiuri, è finita in una comunità protetta dove è rimasta a lungo prima di uscire e rifarsi una vita in una località tenuta segreta. L’imputato, difeso dall’avvocato Pietro Sgarbi, ha sempre negato i fatti. Stando alle accuse però la moglie non avrebbe passato un giorno in pace dal suo arrivo a Falconara. Se non sottostava alle richieste sessuali del marito lui la picchiava con calci, pugni . Sarebbe arrivato a prenderla anche per i capelli e a trascinarla sul pavimento. "Ti ho portata in Italia per usarti a mio piacimento – le avrebbe detto un giorno – per soddisfarmi". In più occasioni avrebbe abusato sessualmente della moglie obbligandola a farsi fare foto nuda. "Se non fai sesso con me le pubblico", l’avrebbe minacciata. Quegli scatti, insieme ad altri fotomontaggi, li avrebbe poi pubblicati davvero, su cinque profili social fittizi da lui creati su Instagram e Facebook per denigrare la consorte agli occhi della comunità bengalese.