La moglie del sindaco può stare in maggioranza?

La moglie del sindaco può essere anche consigliere comunale di maggioranza? Esiste un conflitto di interessi, un’inopportunità politica oppure la vita privata non ha alcun ruolo quando si parla di amministrazione pubblica? Tutto è nato nei giorni scorsi quando una vignetta ha scatenato l’ira del sindaco Fiordelmondo che incassa tanta solidarietà ma fa scoppiare il caso, mai emerso pubblicamente dall’elezione del primo cittadino e della sua consorte, nemmeno in campagna elettorale tre anni fa (le nozze sono state celebrate a settembre del 2021 quando entrambi erano consiglieri di opposizione). "La(z)zarina. A Jesi comanda lei" recita la vignetta circolata sui social. Al centro, seduta sullo scranno più alto, una donna dai capelli corti e con la bandiera della pace in mano (il riferimento è alla consigliera Agnese Santarelli di Jesi in Comune). Sul ‘trono’ il logo del Comune di Jesi. "Si delinea sempre più chi comanda in casa e a palazzo. Non è così anche da voi" il sottotitolo lanciato sui social da ‘Satiricon DueDue’. Per il sindaco "un messaggio costruito con slogan ed hashtag degni dei peggiori stereotipi di genere e che utilizzano in modo inaccettabile la nostra vita familiare e personale". "Schifezze del genere questa città credo non le abbia mai viste – ha aggiunto -. È necessario un argine diffuso. Per Jesi e per chiunque qui viva e decida di dedicarsi alla politica ed alle istituzioni". Per Fiordelmondo "l’autore, che è anche presidente di un Comitato di Quartiere (Smia zona industriale, ndr) fa vignette su di lei (Agnese Santarelli, ndr), non da oggi, per attaccare me". Per lei, la consigliera Agnese Santarelli, da sempre in prima linea per affermare la parità di genere "si è superato il limite. Lo ha fatto l’autore e, per quanto mi riguarda, anche tutti coloro che hanno espresso condivisione con like e commenti, giustificando quelle espressioni e facendo il lavoro del patriarcato".

A intervenire è anche l’assessore Alessandro Tesei. Diverso il punto di vista di Massimo Gianangeli ex leader del movimento 5 stelle: "Dov’erano quelli che oggi levano gli scudi contro presunte o reali “violenze” (di genere o meno) quando qualche anno fa sono state fatte girare contro il sottoscritto, allora componente del consiglio comunale, vignette e denigrazioni personali ben più violente aggressive e fuori luogo di quella odierna? Perchè nessuno parla dell’ ’elefante nella stanza‘ cioè della questione politica ben evidente che forse quella vignetta di oggi voleva o poteva sollevare? C’è o no una situazione quantomeno di inopportunità politica dovuta al fatto che a leadership indiscussa di uno dei principali gruppi consiliari di maggioranza ci sia una consigliera, della quale non discuto le capacità politiche o le doti personali, strettamente imparentata con il sindaco? Il consiglio comunale ha funzione istituzionale di indirizzo e controllo sull’operato del Sindaco e della Giunta, con tanto di potere di fiducia o sfiducia nei confronti degli stessi. Può una situazione come quella di cui parla portare legittimamente a pensare i cittadini che l’operato dell’una e dell’altra figura, nell’esercizio delle reciproche funzioni pubbliche, possa in qualche modo essere influenzato dalla situazione personale?" Solidarietà a Fiordelmondo e Santarelli arriva anche dall’opposizione: "Questa non è satira – sostengono il consigliere Tommaso Cioncolini e l’ex consigliere Paolo Cingolani -. È solo un modo indegno e vergognoso di demolire le persone... non mi appartiene in alcun modo e da cittadino mi sento di chiedere scusa al sindaco e alla consigliera Santarelli".