La moglie lo fa cremare. Denunciata e condannata

Per le figlie il padre, finché è stato in vita, aveva sempre scartato l’ipotesi di una cremazione. Così quando sono venute a sapere che, quattro mesi dopo la morte la loro madre, nonché moglie del defunto, aveva fatto riesumare la salma per incenerirla, si erano rivolte ad un avvocato per denunciare la donna di falso in atto pubblico. Il tribunale ieri ha dato ragione alle figlie e il giudice Pietro Merletti ha condannando la moglie del morto ad un mese di carcere. Per comprendere i fatti bisogna tornare a novembre del 2018. In quella data le figlie del defunto, un uomo originario della Vallesina morto all’età di 69 anni, avevano scoperto per caso che la madre, ad aprile del 2016, con una dichiarazione sostitutiva di un atto notorio presenta al Comune di San Marcello, aveva fatto domanda di estumulazione della salma dalla cappellina di famiglia che si trova nel cimitero del suddetto municipio. Nella dichiarazione aveva indicato che il marito non aveva mai espresso volontà contraria alla cremazione. L’uomo era venuto a mancare a dicembre del 2015 e aveva avuto un funerale normale e la salma era stata posta nel loculo di famiglia. Ad aprile del 2016 l’estumulazione e la cremazione fatta fare dalla moglie. L’imputata ha sostenuto che nella ultima settimana di vita il coniuge aveva invece espresso parere favorevole alla cremazione autorizzandola anche a vendere la cappellina di famiglia se anche lei, da morta, si sarebbe fatta cremare.

ma. ver.