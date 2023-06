La moglie si trucca, lui la picchia: allontanato

"Chi ti ha detto di truccarti", 27enne indagato per maltrattamenti in famiglia. Il provvidenziale intervento degli uomini del Commissariato è stato possibile grazie ad una segnalazione che ha consentito gli agenti di evitare il peggio. Un altro episodio di violenza nei confronti di una donna che va ad allungare la lista dei tanti che, purtroppo, si verificano ogni giorni. Vittima del suo aggressore, la compagna della vita, la donna che avrebbe dovuto proteggere e contro la quale si è scagliato per futili motivi in un momento di rabbia. All’arrivo dei poliziotti la donna è stata trovata con evidenti segni di percosse, oltre a lamentare dolori al setto nasale e in varie parti del corpo. Inizialmente ha rifiutato le cure mediche ma dopo un colloquio con i poliziotti, si è convinta a recarsi in ospedale per farsi medicare e sottoporsi ad alcuni accertamenti. Le condizioni riscontrate dai medici sono risultate serie: le sono state diagnosticate alcune fratture, motivo per cui è stata sottoposta a ulteriori accertamenti e poi spostata in una comunità protetta. Nel frattempo sono proseguite le indagini della squadra anticrimine che hanno portato a individuare come responsabile il convivente, un 27enne. Il giovane uomo si sarebbe infuriato perché la donna si era truccata prima di uscire di casa, questo è quanto sarebbe emerso dopo una prima ricostruzione dei fatti effettuati dagli uomini del Commissariato. Ma oltre ai danni fisici, l’uomo ha dato sfogo alla sua rabbia distruggendole il telefono, in modo da evitare che potesse chiedere aiuto. La donna si è sentita abbandonata fino all’arrivo degli agenti che, dopo un breve colloquio le hanno offerto cure e protezione. Dal tribunale di Ancona è stato emesso un provvedimento per l’allontanamento del marito violento dalla casa familiare, una misura cautelare che prevede anche il divieto di avvicinamento alla vittima e ai luoghi da lei frequentati. Purtroppo questo non è il primo caso di violenza nei confronti di una donna in città: la spiaggia di velluto era balzata alle cronache per l’omicidio di Federica Gambardella, la giovane mamma uccisa dal marito che aveva provveduto ad occultare il cadavere. Intanto oggi alle 16 nel centro Cogesco sul Lungomare Da Vinci inizia il quarto seminario Difesa Legittima Sicura, che rende Senigallia capitale della difesa legittima per il quarto anno consecutivo.