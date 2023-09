La moglie vuole separarsi e lui tenta di impiccarsi: salvato, era privo di sensi

La moglie chiede la separazione e il marito prova ad uccidersi legandosi una corda al collo. È stato salvato in tempo un uomo che domenica sera voleva togliersi la vita. I familiari lo hanno trovato in casa, con il cappio ancora attaccato e sono intervenuti affinché il gesto non si concludesse. L’episodio è successo in una delle frazioni della città. Sul posto è intervenuta la polizia. La pattuglia delle Volanti ha trovato già personale sanitario del 118 che visitava l’uomo, adagiato sul divano di casa, privo di sensi. Il paziente è stato poi portato in ospedale per accertamenti e per un ricovero. Sentita la famiglia è emerso il particolare della moglie, che voleva la separazione. Così è stato attribuito a quello il tentativo di togliersi la vita. Le condizioni dell’uomo non sarebbero gravi.