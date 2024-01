"La Mole resta il centro nevralgico della cultura. Ora altri spazi come l’arena al porto storico"

"E’ bene non confondere un progetto di riordino dal concetto di ‘riordino con censura’. Non spegniamo i riflettori, li accendiamo". L’assessore Anna Maria Bertini dopo il polverone sulla chiusura della Mole. "È, e rimane, la ‘culla della cultura’, il centro nevralgico, che però avrà delle location satellite: l’arena al porto storico; la Cittadella; piazza del Papa, il parco di Posatora; l’anfiteatro; piazza Pertini; piazza Roma, piazza Cavour; piazza San Francesco; il Passetto; corso Carlo Alberto; i borghi. A queste si aggiungono location stagionali, come le spiagge da Collemarino a Palombina". Nel dettaglio, "la Mole è interessata da una serie di interventi tecnici e lavori Pnrr, che consentono un limitato utilizzo degli spazi, motivo per cui anche iniziative contrattualizzate nel 2024 saranno posticipate all’anno successivo". Per Bertini, "la distinzione si baserà sostanzialmente sulla suddivisione di eventi culturali e grandi eventi". In più, l’anticipazione che l’amministrazione si starebbe dotando di un nuovo strumento per gestire i costi di alcune strutture, valorizzandone anche altre ora non fruibili.