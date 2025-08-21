La Molinello chiude: città senza piscine

Chiusura della piscina Molinello fino al 31 agosto, la spiaggia di velluto resta senza una piscina e per i corsi di nuoto invernali sono già partite le liste di attesa. Come ogni anno l’impianto resterà chiuso per consentire la pulizia della vasca, il ricambio dell’acqua, ma anche per apportare alcune aggiustature tra spogliatoi e altre parti dell’impianto nell’attesa di trovare una soluzione percorribile nel minor tempo possibile.

Dallo scorso novembre, l’unica piscina agibile in città è quella di via Pierelli, un impianto vetusto per cui era già stata avviata una programmazione di restyling, ma scombinare i piani, dopo le varie problematiche legate alla gestione è l’inagibilità della piscina delle Saline. Troppo piccolo l’impianto del Molinello per rispondere alle richieste, non solo della città, ma anche delle frazione e di parte dei comuni dell’entroterra e così, le società hanno avviato le liste di attesa per i corsi di nuoto.

L’ipotesi di una nuova piscina si fa sempre più vicina e sarebbero tre i progetti presentati agli Amministratori, ma per la realizzazione di un nuovo impianto occorrono più di due anni. C’è chi si è già rassegnato e ha iniziato a frequentare la piscina di Chiaravalle, chi, in estate si è arrangiato in mare o nelle varie piscine all’aperto, ma con l’arrivo dell’inverno, la mancanza di un impianto tornerà a farsi sentire insieme alle rimostranze da parte degli utenti.