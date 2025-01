La Moro scuola che ricicla di più: 110 chili di apparecchi elettronici

Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, la classifica delle scuole che riciclano di più è vinta dagli alunni della Moro (110 chili). Al secondo posto quelli della Montessori, seppure più staccati (70 chili) e terzi quelli della Cesare (50). Segue l’Istituto Serrani (30 chili), chiudono la Ferraris, il Liceo Cambi e la Marconi (con 20 chili a testa). Numeri del progetto avviato a marzo 2024 da Marche Multiservizi Falconara, in collaborazione con il Comune, attraverso una campagna di sensibilizzazione, cui è seguita la consegna, plesso per plesso, di un contenitore per raccogliere i Raee. Ovvero smartphone o tablet dismessi, piuttosto che telecomandi o piccoli elettrodomestici da buttare e che, se conferiti correttamente, rappresentano una miniera di metalli, utili per avviare virtuosi percorsi di economia circolare. Allora l’iniziativa, in presenza dell’amministratore unico di Mms Falconara Giovanna Fraternale e del sindaco Stefania Signorini, era stata lanciata alla Ferraris con un evento in presenza del divulgatore Francesco Martinelli. E i risultati, dopo alcuni mesi, appaiono lusinghieri: complessivamente le scuole falconaresi hanno raccolto 320 chili di rifiuti elettronici in classe. Ad ogni ritiro del contenitore, la società ha donato al plesso una risma di carta per la fotocopiatrice. In generale, Mms Falconara è già un passo avanti al Paese con 241 tonnellate di Raee raccolti: 9,3 chili per abitante. Esulta l’assessore a Politiche educative e Ambiente Elisa Penna, in visita nelle scuole per incentivare la raccolta: "Con i progetti di Mms non Falconara ci siamo limitati a migliorare la raccolta: abbiamo voluto trasformare i Raee in uno strumento di sensibilizzazione e responsabilizzazione per la comunità. Il coinvolgimento delle scuole, in particolare, è fondamentale per educare le nuove generazioni al valore dell’economia circolare e per dimostrare che ogni piccolo gesto può contribuire al cambiamento".

gi. gia.