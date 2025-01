La morte di Cameyi è ancora senza giustizia

Cameyi ancora senza giustizia. È slittata per la nona volta consecutiva l’udienza preliminare del processo per l’omicidio della quindicenne Cameyi Mosammet, la bengalse scomparsa da Ancona e i cui resti erano stati ritrovati in un pozzo nelle vicinanze dell’Hotel House di Porto Recanati nel 2018, non lontano da un casolare abbandonato. Ieri l’udienza preliminare del processo che vede imputato Kazi Monir, 34 anni, all’epoca dei fatti fidanzato della quindicenne bengalese, è stata rinviata al 14 maggio dal gup Claudio Bonifazi. Ancora una volta la burocrazia ha fermato il processo per la povera quindicenne. Così è dal 7 luglio 2021. Non ci sono anche questa volta le prove dell’avvenuta notifica dell’avviso di udienza preliminare a Kazi Monir, che da anni ha lasciato l’Italia e si trova in Bangladesh. "Il processo è stato rinviato al 14 maggio perché ancora non si hanno prove dell’avvenuta notifica – ha detto l’avvocato Marco Zallocco, difensore d’ufficio dell’imputato – Ma non è stata data alcuna risposta. È stata aggiunta anche la richiesta di notifica a mezzo raccomandata". Sono amareggiati i familiari della quindicenne, la mamma e i tre fratelli, assistiti dall’avvocato Luca Sartini. "I familiari sono in attesa che possa partire il processo" ha detto il legale. Parte civile al processo, oltre ai familiari della ragazzina, anche l’associazione Penelope Marche, che sostiene le famiglie delle persone scomparse, assistita dall’avvocato Marco Vannini. "Ad oggi ancora nulla di fatto. In questo caso, giustizia, che è una parola grossa, non pervenuta" ha detto l’avvocato Vannini.