"La morte di Grossi non deve essere dimenticata"

L’Anpi di Trecastelli sabato scorso in una conferenza ha acceso i riflettori su un’altra storia, per anni dimenticata, quella del partigiano Giuseppe Grossi, ucciso il 9 giugno 1944 da dei militi nazifascisti. "La Liberazione del territorio di Trecastelli proseguì fino all’inizio della battaglia del Cesano, quando, il 9 agosto, le truppe di occupazione lasciano definitivamente Monterado – ricorda l’Associazione Generazioni Storie Orizzonti –. Tuttavia quella mattina una camionetta di militi della Guardia Nazionale Repubblicana proveniente da Jesi arriva dal viale Umberto I, giunge in piazza Leopardi, i fascisti circondano la casa di Giuseppe Grossi, antifascista e partigiano. Lo chiamano a gran voce, Giuseppe tenta una fuga dal lucernaio del tetto. La sua casa è a fianco delle scale del palazzo comunale che salgono fino a sopra il livello del tetto della casa stessa. Proprio su queste scale lo stava aspettando un uomo che, vedendolo uscire, gli spara uccidendolo sul colpo. La meticolosa conoscenza del territorio e della sua casa è dovuta ad una sicura partecipazione di persone del posto". IL corpo di Giuseppe Grossi, falegname, appartenente ad una famiglia di onesti lavoratori, che giace esanime sul tetto della sua casa viene recuperato da qualcuno che lo depone in una bara. "Questo evento destò molto scalpore in quei giorni, ma venne subito dimenticato – aggiunge l’associazione – un oblio che è durato sino ai giorni nostri".