La morte di Hekuran. Arrestato un 21enne: "L’ho bucato" e mostra il coltello con il sangue

"L’ho bucato". Il 21enne, italiano di origini tunisine, lo avrebbe confessato agli amici, in auto, mentre all’alba del 18 ottobre si allontanavano dal parcheggio della facolta di Matematica di Perugia alle spalle del "100Dieci Cafè", dove i ragazzi perugini avevano trascorso la serata. Come loro quelli di Fabriano, tra cui Hekuran Cumani che, mentre la macchina si allontanava, giaceva senza vita tra le braccia del fratello Samuele. Epilogo drammatico di una lite scoppiata per una battuta. Tanto è bastato, secondo gli investigatori, perché spuntassero i coltelli, due quelli descritti dai testimoni, uno dei quali sequestrato, l’altro, presumibilmente l’arma del delitto, non si trova ancora. Il 21enne che, secondo le indagini, aveva spesso e volentieri una lama in tasca, l’avrebbe presa dalla giacca nera, recuperata nell’auto, quando tra i due gruppi l’aria si era surriscaldata. Sarebbe intervenuto per difendere l’amico, il 18enne di origine marocchina, indagato per minacce e porto d’armi, ora in carcere per aver violato un divieto di dimora a Perugia.

E, in questa azione, avrebbe aggredito direttamente Hekuran Cumani, colpendolo al cuore con un solo colpo letale. Hekuran è morto nel tentativo di raggiungere il fratello Samuele che era stato a suo volta ferito. Il 21enne, già indagato a piede libero, è stato arrestato dalla squadra mobile in esecuzione di una misura di custodia cautelare firmata dal gip di Perugia su richiesta della Procura. Una richiesta avanzata, sottolinea il procuratore di Perugia, Raffaele Cantone, a fronte "sia di un grave quadro indiziario" sia per il "pericolo di reiterazione del reato, considerata la personalità del 21 enne, che malgrado la sua formale incensuratezza girava sistematicamente armato di coltello, e di quello di inquinamento probatorio evidenziato dalle già descritte attività poste in essere".

L’indagato, infatti, avrebbe cercato di far sparire gli indumenti indossati quella sera, lasciati a un familiare, sia il cellulare. Agli investigatori avrebbe consegnato un telefono da tempo non più attivo. Grazie a intercettazioni telefoniche e ambientali gli investigatori hanno potuto mettere insieme importanti tasselli, tra cui quella sorta di confessione indiretta, captata a chi raccontava ad altri che l’indagato aveva confidato quanto accaduto e fatto vedere il coltello sporco di sangue. Importanti si sono rivelate le testimonianze: "Sul momento - ha spiegato Anna Maria Ghizzoni, capo della squadra mobile - i racconti erano confusi e contraddittori vista la situazione. Anche grazie a un sopralluogo nel parcheggio con i testimoni, abbiamo potuto ricostruire quello che sarebbe successo".

Tutto per una battuta calcistica, un "Forza Marocco" inteso come una provocazione, a cui il 18enne indagato avrebbe risposto con un insulto e, quindi, chiesto l’intervento della fidanzata arrivata in auto, avrebbe minacciato i presenti col coltello, poi abbandonato all’invito di affrontarsi a mani nude. Vedendolo in difficoltà, sarebbe intervenuto il 21enne, armato, secondo testimoni, dei due coltelli, quello che non si trova e quello dell’amico. A quel punto il limite era stato già superato. Pochi attimi dopo Hekuran veniva colpito e ucciso.

Il procuratore Cantone ha infinesottolineato il timore per eventuali possibili ritorsioni, "non da parte dei familiari o amici della vittima, ma da soggetti della comunità albanese indipendentemente dai legami familiari". Cantone ha evidenziato il tentativo di incendio ai danni dell’automobile del padre di uno dei ragazzi legati all’arrestato. Tentativo sventato perché il proprietario del veicolo si è accorto.