La morte di Matteo: "Mai ricevuta la pec sulle condizioni di quel ragazzo in cella"

"Quella pec dall’avvocato della famiglia di Matteo io non l’ho mai ricevuta". Sul dramma del suicidio avvenuto il 5 gennaio scorso Giancarlo Giulianelli, il Garante dei Detenuti delle Marche, si difende e respinge al mittente le critiche e gli attacchi arrivati. E dice la sua sulla manifestazione organizzata dai movimenti Anarchici, dal circolo e casa editrice Malamente e da Altra Idea di Città sabato scorso davanti alla sede del Palazzo delle marche in piazza Cavour: "Sono sempre aperto al dialogo e penso che il confronto possa essere utile, soprattutto con chi la pensa diversamente _ ha spiegato l’ombudsman delle Marche _. Mi è dispiaciuto che la protesta si sia svolta di sabato, quando io non ero in sede, avrei volentieri incontrato una delegazione per spiegare loro cos’era successo sulla tragedia di Matteo Concetti. E comunque mi hanno fatto meno male quegli attacchi, anche duri, di pochi dei silenzi di molti che si sono nascosti". Proprio su quell’episodio drammatico a inizio anno Giulianelli ribadisce la sua posizione: "Se l’avvocato della famiglia di Concetti avesse inviato anche alla mia struttura, oltre che alla direzione del carcere, quella pec in cui segnalava il rischio a cui era sottoposto Matteo avremmo senza dubbio potuto fare qualcosa.

A me arrivano tante mail da parte dei familiari o dei legali dei detenuti, soprattutto nella sezione dei minori, e ogni volta ci attiviamo per quelle che sono le nostre possibilità. Non le nascondo che non aver saputo di Matteo e dunque di non aver potuto fare nulla per lui resta un enorme rammarico". Sul caso di tubercolosi evidenziato nei giorni scorsi Giulianelli è chiaro: "Nulla di strano o di allarmante, il paziente si trova in malattie infettive all’ospedale di Torrette ed essendo a poche settimane dal rilascio non è neppure guardato a vista. Il personale che potrebbe essere entrato in contatto con lui è stato sottoposto a profilassi come sempre avviene in casi simili. Sulle altre carenze segnalate in alcune missive non i risulta nulla e anzi io starei molto attento alle fonti". I limiti delle strutture carcerarie delle Marche, Montacuto in primis: dai problemi legati all’aspetto sanitario allo stato delle infrastrutture, passando per i casi di problemi psichiatrici che andrebbero seguiti nelle Rems, le residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza: "Nelle Marche c’è una sola Rems (a Macerata Feltria, ndr.) con un modulo da 20 posti e dentro 25 detenuti, ma con una lista d’attesa infinita _ aggiunge Giulianelli _. Le strutture carcerarie, a parte Fossombrone da poco rinnovato molto bene, cadono a pezzi. C’è poi l’annoso problema dei tantissimi detenuti che potrebbero scontare la pena in altri regimi che non sia il carcere".