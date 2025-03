La mostra "Biotomica" di Giacomucci allo Spazio Presente di Ancona

Ultimi giorni per visitare la mostra ‘Biotomica’ di Roberto Giacomucci, in corso allo Spazio Presente di Ancona. Fino a domenica (ore 18 - 20) si potrà fare un ‘viaggio’ attraverso la storia di alberi unici, testimoni silenziosi del tempo e della trasformazione della natura. Un racconto visivo intenso, dove radici, rami e memoria si fondono in una opera che interroga il nostro rapporto con il mondo vivente. L’artista ha sentito l’urgenza di abbandonare la mera progettualità per instaurare un rapporto più profondo e istintivo con la materia e la natura. Tra le serie esposte spicca quella sugli Hibakujumoku, gli alberi sopravvissuti alle bombe atomiche di Hiroshima.