La mostra di Frezzato dà il via a Falcomics

Sarà inaugurata alle 16 di giovedì 5 maggio la mostra di Massimiliano Frezzato, l’autore che ha realizzato il promotion poster 2023 di Falcomics. L’esposizione si terrà al Centro Pergoli di Falconara e sarà visitabile - ad ingresso gratuito - fino a domenica 7 maggio, dalle 11 alle 19. Questo evento, di fatto, sancirà l’inizio ufficiale dell’atteso festival dedicato a comics, games, fumetti e cultura pop. La mostra di Frezzato avrà come curatore e supervisione Giovanni Russo, saggista, esperto di cinema d’animazione, giornalista e soprattutto una delle colonne portanti della manifestazione internazionale Lucca Comics&Games. "Sarà una retrospettiva personale di tavole originali sull’evoluzione artistica dell’autore, analizzata attraverso le più significative opere che hanno segnato la carriera di Frezzato, dagli esordi poco più che adolescente all’affermazione nazionale ed internazionale", fanno sapere gli organizzatori. Sempre nella stessa giornata di giovedì 5 maggio, già dalle 11, sarà attiva l’area commerciale del festival. Un’area di oltre 60mila metri quadri, dal parco Kennedy fino a piazza Mazzini, nella quale le migliaia di visitatori previsti potranno immergersi per tre giorni in uno straordinario universo colorato e fantastico. Si tratta di uno dei festival più amati del settore e regalerà alle persone di tutte le età tantissime occasioni di svago, arricchimento culturale e spettacoli. Il tema individuato per l’edizione di quest’anno è Gratitude che, nel suo grande significato, porta anche ad "abbracciare" ed includere l’esterno con tutta la ricchezza artistica ed intellettuale che questo gesto può portare. In città è già partito il conto alla rovescia e si stanno limando gli ultimi dettagli. A gestire l’organizzazione il direttore artistico Gianluca del Carlo assieme alla Leg, Live Emotion Group.