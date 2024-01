La mostra di modellismo alla manifattura tabacchi

Si è appena chiusa la XVII edizione della tradizionale mostra di Modellismo organizzata dall’associazione Modellisti Chiaravallesi. "Il bilancio finale è positivo – commenta il presidente Moreno Bartolucci -per una rassegna che ha visto un notevole successo di pubblico. Visitatori giunti anche da fuori provincia e perfino dall’estero, grazie ad una serie di fattori. La nuova "location", intanto, la manifattura tabacchi ora Itm in Via Marconi, 154, simbolo con i suoi 265 anni di storia, insieme alla più antica abbazia, della città di Chiaravalle. La presenza di pregevoli opere di modellisti nostrani, già noti a livello nazionale ognuno nei suoi settori, dal ferromodellismo passando per modelli statici di aerei, mezzi corazzati e navi sapientemente contestualizzati in spettacolari diorami fino al fantasy e al modellismo al femminile, con la presenza di case delle bambole e contesti domestici, opere modellistiche a tutto tondo, di varie epoche storiche, ottenute utilizzando vari materiali ed eseguite sia in autocostruzione sia partendo da kit commerciali, poi migliorati e/o modificati. Presenti anche realizzazioni della sezione fanese dell’associazione nonché, numerosi anche i soci del neo costituito Club Amici del Modellismo di Porto San Giorgio. Un hobby, questo, dove manualità, ingegno, precisione e fantasia la fanno da padroni".