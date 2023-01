La mostra di Piattella c’è fino al 4 marzo

Prosegue fino al 4 marzo, nello Spazio Made in Tomboy di Senigallia, la mostra di Oscar Piattella "Quando nasce l’azzurro"; prima tappa di "Incursioni", progetto a cura di Alberto Mazzacchera che intende proporre una serie di eventi per far dialogare le arti in sedi ‘non convenzionali’. "Incursioni" prende il via con il binomio artemoda, scintilla d’avvio per un incontro felice: quello tra Oscar Piattella insignito del Premio Marche 2022 e il designer Luca Bucari, fondatore di "madeintomboy", brand di alta moda. Per l’inaugurazione, in programma una conversazione con Piattella e Bucari cui seguirà la presentazione del curatore.