La mostra "Liberarte" tra premiazioni e mille visitatori

Celebrare qualcosa di profondo: Il coraggio di raccontarsi, la bellezza di esporsi, la voglia di trasformare emozioni in immagini. Questo lo spirito che ha animato la Mostra Concorso di Arti Visive "LiberArte", organizzata, nella splendida cornice della Chiesa del Gesù, dal Circolo culturale anconetano Carlo Antognini. Sono stati 38 gli artisti che hanno proposto in totale 68 opere con stili diversi per rappresentare angoli della città, nature morte, paesaggi, personaggi, momenti storici e astratti. Dopo due settimane, con più di mille visitatori, l’esposizione si è conclusa nella serata di martedì con la premiazione dei vincitori. A portare il saluto del Comune di Ancona l’assessore al Turismo Daniele Berardinelli che ha aperto l’evento con il presidente del Circolo, Fiorello Grammilano. La giuria, composta dagli artisti anconetani Guido Armeni, Francesco Colonnelli e Floriano Ippoliti, ha consegnato i diplomi ed i premi: per la fotografia a Claudio Buffarini Tenenti, per la scultura a Marcello Cecchetti, per la pittura, ex equo ad Alfonso Napolitano e Claudio Tarsetti. Primo classificato il giovane e promettente artista Dorico. La giuria popolare, costituita dai visitatori dell’esposizione, ha scelto l’opera di Italo Di Tondo.

"Questa mostra - ha detto Grammilano - non è stata solo una esposizione di opere d’arte, è stata un viaggio attraverso lo sguardo e la sensibilità di artisti che con tecniche diverse e visioni personali, hanno saputo raccontare il nostro tempo, i nostri sogni, le nostre inquietudini, la nostra città".

Claudio Desideri