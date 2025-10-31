Gli speculatori
Sergio Gioli
Gli speculatori
Ancona
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Evan Delogu mortoI post di Walter e Andrea DeloguAllerta meteo arancioneRegista mortoFolle inseguimentoMamma Tamara
Acquista il giornale
CronacaLa mostra "Liberarte" tra premiazioni e mille visitatori
31 ott 2025
CLAUDIO DESIDERI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ancona
  3. Cronaca
  4. La mostra "Liberarte" tra premiazioni e mille visitatori

La mostra "Liberarte" tra premiazioni e mille visitatori

"Celebrare qualcosa di profondo: Il coraggio di raccontarsi, la bellezza di esporsi, la voglia di trasformare emozioni in immagini". Questo lo...

"Celebrare qualcosa di profondo: Il coraggio di raccontarsi, la bellezza di esporsi, la voglia di trasformare emozioni in immagini". Questo lo...

"Celebrare qualcosa di profondo: Il coraggio di raccontarsi, la bellezza di esporsi, la voglia di trasformare emozioni in immagini". Questo lo...

Celebrare qualcosa di profondo: Il coraggio di raccontarsi, la bellezza di esporsi, la voglia di trasformare emozioni in immagini. Questo lo spirito che ha animato la Mostra Concorso di Arti Visive "LiberArte", organizzata, nella splendida cornice della Chiesa del Gesù, dal Circolo culturale anconetano Carlo Antognini. Sono stati 38 gli artisti che hanno proposto in totale 68 opere con stili diversi per rappresentare angoli della città, nature morte, paesaggi, personaggi, momenti storici e astratti. Dopo due settimane, con più di mille visitatori, l’esposizione si è conclusa nella serata di martedì con la premiazione dei vincitori. A portare il saluto del Comune di Ancona l’assessore al Turismo Daniele Berardinelli che ha aperto l’evento con il presidente del Circolo, Fiorello Grammilano. La giuria, composta dagli artisti anconetani Guido Armeni, Francesco Colonnelli e Floriano Ippoliti, ha consegnato i diplomi ed i premi: per la fotografia a Claudio Buffarini Tenenti, per la scultura a Marcello Cecchetti, per la pittura, ex equo ad Alfonso Napolitano e Claudio Tarsetti. Primo classificato il giovane e promettente artista Dorico. La giuria popolare, costituita dai visitatori dell’esposizione, ha scelto l’opera di Italo Di Tondo.

"Questa mostra - ha detto Grammilano - non è stata solo una esposizione di opere d’arte, è stata un viaggio attraverso lo sguardo e la sensibilità di artisti che con tecniche diverse e visioni personali, hanno saputo raccontare il nostro tempo, i nostri sogni, le nostre inquietudini, la nostra città".

Claudio Desideri

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

MostreEsposizione