La motonave dei misteri

‘Caterina Costa, la nave dei misteri’ è la prima monografia scritta su questo tragico evento della Seconda Guerra Mondiale. Il saggio storico verrà presentato domani, alle 17, al circolo ufficiali della Marina militare, dall’autore Marco Liguori, con l’intervento del contrammiraglio Leonardo Merlini, direttore del Museo tecnico navale. Liguori ha ripercorso la vicenda dell’incendio e dell’esplosione della motonave ‘Caterina Costa’ nel porto di Napoli avvenuta il 28 marzo 1943 partendo dai racconti della sua famiglia e proseguendo attraverso una ricostruzione documentale d’archivio scrupolosa e originale di un drammatico episodio rimasto tuttora avvolto nel mistero. La nave, di proprietà della compagnia armatrice ‘Giacomo Costa fu Andrea’, era stata requisita dalla Regia Marina il 21 ottobre 1942 per essere adibita al trasporto di rifornimenti in Tunisia, ultimo fronte in Africa del Nord per le truppe italo-tedesche. Il 26 ottobre la ‘Caterina Costa’ salpò da Genova in direzione La Spezia, per essere attrezzata con gli allestimenti di tipo militare. Terminati i lavori, il 4 novembre navigò verso Livorno: nel pomeriggio di due giorni dopo approdò a Napoli, dove avrebbe svolto cinque missioni verso lo scalo marittimo di Biserta. Mentre era ormeggiata nel porto di Napoli fu distrutta da un incendio e da una successiva esplosione che squassò il bacino portuale provocando oltre 600 morti e più di 3mila feriti e disseminando una pioggia di carburante, proiettili e rottami in tutta la città. La ricostruzione non tralascia alcun particolare, dai verbali alle testimonianze dei protagonisti; seguono i resoconti di tutte le indagini successive che però non hanno mai portato a una identificazione ben definita di responsabilità, né di precise motivazioni. È la storia di un autentico ‘mistero’, scritta con grande chiarezza e ricca di stimoli e di provocazioni. Nel libro pubblicato da De Ferrari Editore – che ha già ottenuto una dozzina di prestigiosi premi e riconoscimenti – è presente una cospicua galleria di foto del varo nei cantieri Piaggio di Riva Trigoso, del mercantile dopo l’allestimento bellico alla Spezia, e delle distruzioni provocate nello scalo napoletano. Dopo la presentazione si terrà la vendita delle copie del libro alla Libreria Ricci in via Chiodo 107. Evento ad invito, info allo 0187 2580000. Marco Magi