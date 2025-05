La movida anticipa, musica dal pomeriggio

Poche deroghe agli stabilimenti balneari e c’è chi anticipa la movida al primo pomeriggio. Partirà ufficialmente sabato la stagione estiva: gli stabilimenti saranno accessibili ma solo in presenza del servizio di salvamento, che dovrà essere attivo ogni 300 metri fino al 6 giugno, giorno in cui è fissato il termine della ‘bassa stagione’.

E se la scorsa estate molti stabilimenti la notte si trasformavano in una discoteca a cielo aperto, quest’anno non sarà più possibile senza la licenza di pubblico intrattenimento. Dal 1 maggio sono diversi gli stabilimenti balneari che hanno approfittato per aprire il bar dello chalet già dall’aperitivo, anticipando la serata che, come da regolamento, senza deroghe terminerà alle 21,30 a meno che il bar dello stabilimento non sia consorziato con un locale.

In molti stabilimenti la musica da discoteca parte già alle 17, ma c’è anche chi anticipa con il pranzo, accompagnato da musica soft che poco dopo si trasforma in un vero e proprio dj set. È così che i bar degli stabilimenti si sono trasformati in breve tempo in un’alternativa per l’aperitivo, con tanto di musica dal vivo o dj in consolle.

E se fino all’anno scorso erano pochi gli chalet che avevano adottato questa modalità, quest’anno, la task force e la limitazione delle deroghe hanno portato la gran parte degli stabilimenti ad adottare questa scelta: musica e ballo già dal pomeriggio. In questo modo la spiaggia riesce a garantire un’offerta completa: dall’utilizzo delle attrezzature ai campi da gioco, passando per musica e drink fino al bagno al tramonto: "Una giornata completa che consente al cliente di godersi il mare, ma anche di ritagliarsi qualche ora di sano divertimento senza dover rientrare a casa a prepararsi – spiegano alcuni operatori balneari – naturalmente, tra i tanti stabilimenti a disposizione c’è chi preferisce fare un’offerta diversa e mantenere lo stabilimento in ‘modalità relax’ per tutta la giornata".

Pranzo, merenda, aperitivo e cena, tutto si può fare in spiaggia entro le 21,30: "Chi vuole può scegliere di allungare la serata altrove – proseguono – noi ce l’abbiamo messa tutta per garantire un’offerta che preveda divertimento e tutto il resto".

Ci saranno anche quattro serate in cui gli stabilimenti potranno restare aperti fino alle 3 del mattino e altre quattro serate in cui le aperture saranno concesse fino a mezzanotte. La prima deroga è datata 21 giugno.