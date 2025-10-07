La musica barocca sale sul palco

Sta per iniziare un "Autunno Barocco" a Ostra. Proseguendo l’indirizzo avviato nel 2024 con grande successo, la Fondazione ‘Alessandro Lanari’ annuncia le ‘primizie musicali’ della seconda edizione della rassegna. Si inizia domenica (ore 17.30) al Teatro La Vittoria con ‘Nei Saloni delle Marche’, che racconta l’uso domestico abituale della concertistica nelle residenze più in vista dell’epoca, con le musiche di Vincenzo De Grandis (1631-1708) riproposte in prima esecuzione moderna, come altre del coevo anconetano Boccella, accanto a una bellissima cantata anonima seicentesca custodita dal Fondo Musicale Planettiano di Jesi.

Gli interpreti sono specialisti di pregio assoluto: il soprano Anastasiia Petrova e l’Ensemble dell’Orchestra Barocca delle Marche.

Seguirà, il 16 novembre (ore 17.30) nella chiesa di San Filipppo Neri, ‘Di corde segretissime armo la cetra’, raffinatissimo recital della concertista Margherita Burattini su arpe storiche, che trasporterà il pubblico dentro la tradizione dello strumento nella Roma del ‘600, dove l’arpa era uno degli strumenti più suonati: il rarissimo programma scopre e ripropone quei repertori attraverso pagine di autori anonimi tratte dai manoscritti del Fondo Chigi.

A chiudere il cartellone, l’8 dicembre (ore 17.30) nel Palazzo Comunale, sarà il grande evento collettivo ‘Echi di Arcadia - Pastorale di Natale’, che presenterà cantate e concerti commissionati per l’uso nei maggiori palazzi romani dell’epoca, con musiche di Georg Friedrich Händel, Arcangelo Corelli e Alessandro Scarlatti. In programma la bellissima cantata ‘Il delirio amoroso’ di Händel, il Concerto Grosso per la Notte di Natale di Corelli e la cantata pastorale ‘O di Betlemme altera’ di Scarlatti.

Protagonista d’eccezione, con l’Orchestra Barocca delle Marche guidata da Federico Guglielmo nel ruolo di violino solista e concertatore, il soprano Jiayu Jin, cinese di scuola italiana, già vincitrice dei maggiori concorsi d’Europa. L’ingresso ai concerti è libero, ma si richiede la prenotazione d’obbligo all’indirizzo info@fondazionelanari.it.

Intanto prosegue il programma di ‘Ancona Barocca’. Domani (ore 17.30) al Museo Archeologico la musicologa Concetta Assenza terrà l’incontro ‘Francesco Boccella nell’Ancona musicale del ‘600’, mentre sabato (stesse ora e sede) è previsto il concerto ‘Nei saloni delle Marche’, con Anastasiia Petrova (soprano) e l’Ensemble dell’Orchestra Barocca delle Marche, con Laura Valentini e Paola Budano al clavicembalo.