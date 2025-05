La musica dei Coldplay risuona alle Muse con la band dei Liveplay

Al Teatro delle Muse di Ancona questa sera (or e21) risuonerà la musica dei Coldplay. A interpretarla saranno i Liveplay, band di riferimento in Italia ed Europa per quello che riguarda il tributo alla celebre band. Nati a fine 2013, dopo un intero anno dedicato alla strutturazione dei vari aspetti delle esibizioni dal vivo, i Liveplay iniziano a esibirsi dal vivo nell’estate 2014, con un grande successo di critica e pubblico. L’idea di fondo è superare il concetto di semplice tribute band, offrendo al pubblico uno spettacolo non solo musicale ma anche visivo ed emotivo, che possa coinvolgerlo a 360 gradi.