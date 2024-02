La musica entra nei luoghi simbolo. Joe Barbieri apre "Stage" alla Mole

Inizia un nuovo capitolo nell’esplorazione della musica live in luoghi simbolo del territorio. E’ il progetto ‘Stage: Teatro e Territorio’ dell’associazione Spaziomusica, un’esperienza itinerante che si propone di unire la bellezza della musica a quella dei teatri della provincia. Sostenuto da Regione e Parco del Conero, ‘Stage’ nasce come evoluzione naturale de ‘Le Strade del Jazz’, ed è frutto della collaborazione tra Spaziomusica e dieci Comuni, inclusi i quattro che ricadono nel territorio del parco (Ancona, Camerano, Sirolo e Numana), ma anche Corinaldo, Ostra e altri. Domani (ore 21.30) l’appuntamento nell’Auditorium della Mole di Ancona è con Joe Barbieri in Quartetto. Accompagnato dal suo super trio, il carismatico Barbieri offrirà al pubblico una performance avvincente, ripercorrendo oltre 30 anni di carriera e presentando i temi più apprezzati e amati della sua vasta discografia.

Nato a Napoli nel 1973, Joe Barbieri è una figura affascinante e fuori dagli schemi, capace di costruire un percorso personale di grande risonanza sia in Italia che all’estero. Dopo un iniziale apprendistato con Pino Daniele, suo primo produttore, Barbieri ha debuttato nel 2004 con l’album "In Parole Povere", irresistibile caleidoscopio che unisce world music, jazz e tradizione cantautorale italiana, pubblicato in dodici Paesi (‘disco dell’anno’ per il periodico tedesco Cd-Kritik). Il 2009 ha visto la pubblicazione di "Maison Maravilha", distribuito in Giappone, Nord America ed Europa (oltre 20.000 copie vendute e Premio Lunezia per il valore dei testi). Il brano "Malegría", un fado struggente in duetto con Omara Portuondo, è diventato uno dei momenti clou di questo album. "Respiro", del 2012, ha visto la partecipazione di Jorge Drexler, Gianmaria Testa, Fabrizio Bosso e Stefano Bollani.

L’album è stato un successo in Italia, e ha consolidato la presenza internazionale di Barbieri con concerti in tutto il mondo. Barbieri è anche riconosciuto per i suoi album-tributo a Chet Baker e Billie Holiday, oltre ad altri progetti che dimostrano la sua versatilità e profonda connessione con la storia del jazz. Del 2021 è "Tratto da una storia vera", album sinfonico con la partecipazione di numerosi artisti, tra cui Carmen Consoli. Nel 2022, Barbieri ha scritto il testo del brano "Eternità" per la colonna sonora della serie TV "Le Fate Ignoranti" di Ferzan Özpetek. Prevendita dei biglietti Casa Musicale in corso Stamira e Vivaticket.