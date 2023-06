La musica era troppo alta Ragazzi aggrediti in spiaggia

La musica troppo alta infastidisce i bagnanti, ragazzi aggrediti da una coppia di adulti. E’ successo ieri pomeriggio, alla spiaggia del Passetto, sul finire di una giornata di mare afosa. Un 20enne era con una amichetta al mare e aveva con sè una cassa per la musica che stava ascoltando a volume molto alto, con la ragazzina.

Il rumore assordante però dopo un po’ ha indispettito un uomo, che si trovava in spiaggia con la propria compagna, e voleva rilassarsi. L’adulto ha perso la pazienza e si è rivolto ai due ragazzini per fargli spegnere la musica. "Spegnete questa musica, basta" gli avrebbe urlato. Tra loro è esploso un litigio terminato con l’adulto che avrebbe spinto a terra il 20enne e la sua amichetta, minorenne. L’aggressione è avvenuta attorno alle 17. I due sono rimasti feriti a braccia e gambe e anche impauriti dalla reazione esagerata del bagnante. Prese le loro cose sono risaliti in pineta.

Nel frattempo il parapiglia ha portato alcuni cittadini, che hanno assistito alla scena, a chiamare i carabinieri. Sul posto è arrivata una pattuglia dei militari e anche una ambulanza della Croce Gialla. I sanitari si sono occupati di medicare sul posto i graffi riportati nella caduta da parte dei due giovani che hanno raccontato ai carabinieri la loro versione dei fatti. I militari hanno chiesto loro se volevano andare in ospedale, per farsi refertare sulle ferite e decidere poi se fare o meno denuncia contro i due adulti ma i ragazzini hanno preferito non andare in ospedale. Per loro la questione, almeno fino a ieri sera, era finita lì.