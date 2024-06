La musica invade Senigallia. E’ il Rotondo Music Festival

Tre giorni di musica, da venerdì 28 a domenica 30, dal pomeriggio fino alla notte inoltrata, in compagnia di quarantaquattro artisti. "Sarà un’esperienza mai vista prima", assicurano gli organizzatori del ‘Rotondo Music Festival’, che avrà come location il lungomare Mameli di Senigallia. Più che una semplice line-up la selezione degli artisti è una grande e unica proposta artistica, costruita per essere goduta attraverso un viaggio straordinario dentro la musica contemporanea, con riferimenti a tutti i generi musicali, permettendo allo spettatore di intraprendere un percorso tra diversi show, anche audiovisivi.

Artisti emergenti, affermati e icone della musica italiana si susseguiranno in un viaggio sonoro a ritmo crescente. "Un valore fondamentale per la costruzione della nostra proposta artistica - si legge nella presentazione dell’evento - è dato dalle numerose community e dagli artisti emergenti con cui collaboriamo, selezionando una line-up che riflette il nostro network e la nostra generazione. Tra queste, possiamo citare come esempi Reveries (Roma), Bar Disco, Esseriumany (Milano), Mentalità, Beat’s Tailors (Bologna), Citanò Ballemo (Civitanova) e molte altre. Due costanti rimangono fondamentali: coinvolgere leggende della musica, come in questo caso Nada, cantautrice di riferimento per il panorama musicale italiano (lo scorso anno è stato Pino d’Angiò) e presentare icone locali come Dj Lato, produttore di spicco della scena hip hop degli anni ‘90, ora evoluto verso sonorità elettroniche’. La grande novità è l’aggiunta di due ospiti internazionali: il duo Schrotthagen dalla Germania e la celebre band francese Dov’è Liana. Questa scelta mira a creare le basi per la costruzione di un pubblico internazionale. In cartellone, tra gli altri, ci sono Dov’è, Chiello, L’Officina della Camomilla, Irbis 37, Venerus Dj Set, Godblesscomputers, EMMA, Dj Ankles, Evissimax e Prest.