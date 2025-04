La musica live accompagna otto documentari: omaggio a David Lynch

Musica live e grande cinema s’incontrano in una serata visionaria dedicata al genio di David Lynch. Domani (ore 21.15) al Cinema Teatro Italia di Ancona un piccolo ensemble sonorizza otto cortometraggi della serie ‘Dumbland’ e il mediometraggio ‘The Grandmother’, realizzati dal regista scomparso a gennaio. Il set strumentale è a cura di Gianfranco De Franco (musicologo, musicoterapeuta e polistrumentista in vari festival internazionali) e Lucia Sagretti (musicoterapeuta e violinista della band Brunori Sas.), che suoneranno clarinetto, flauto traverso, theremin, synth, live electronics, violino, glockenspiel e pedal effect. E’ l’omaggio conclusivo e il coronamento della lunga retrospettiva dedicata a Lynch dall’Italia, che negli ultimi tre mesi ha proposto la filmografia di Lynch, da ‘Eraserhead’ a ‘Inland Empire’.

Questa volta tocca a due chicche imperdibili. Si inizia con gli otto cortometraggi d’animazione del 2002 di ‘Dumbland’, che raccontano la brutale quotidianità di un uomo violento e della sua pittoresca famiglia, dove ogni episodio degenera in situazioni surreali, e si prosegue con ‘The Grandmother’ (1970), che combina animazione in stop motion e recitazione. La trama verte su un bambino che fa crescere una nonna da un seme per cercare di sfuggire agli abusi dei suoi genitori ed è girata per gli interni nell’allora appartamento di Lynch, con l’aiuto di amici, vicini di casa e altri non-professionisti. Biglietto 8 euro (non saranno validi gli abbonamenti). Prevendita in biglietteria e su liveticket.it/cinemateatroitalia. Info www.teoremacinema.it.