La musica live torna nei locali: band protagoniste del fine settimana

Si annuncia un fine settimana ricco di musica dal vivo nella provincia anconetana. Un’esperienza a lungo mancata a causa della pandemia. Le band ricominciano a girare per l’Italia, dunque, in cerca di luoghi dove suonare. Come i due gruppi bolognesi che si esibiranno domani (ore 23) al Tnt di Jesi: The Procrastinators e i Supervulcano, entrambi dediti al post punk.

Prima e dopo i due concerti ancora musica in compagnia dei dj Greppo Blaster & Giordivison.

Stesso ‘format’ per l’Onstage Club di Castelfidardo, dove domani (ore 20.45) ci saranno due concerti, quello degli Eyehate e quello dei Discrepans, e il dj-set finale No Compromise.

Decisamente intenso il weekend del Nyx Club di Ancona. Questa sera (ore 23.30) è in programma ‘Exstasy – Il party fuori luogo’, con La Regina e Ricky Esse, presentato nella ‘9000 Edition’. Cena buffet e ingresso 25 euro, vietato ai minori di diciotto anni). Domani, sempre dalle ore 23.30, ci si potrà scatneare con ‘Hype’, evento a base di reggaeton, hip hop, latin house e urban hits. In consolle ci sarà Antony Momoy, ma non mancherà un ospite speciale, Don Rafaelo.

Napoletano classe 1979, Raffaele Pizzo (questo il suo vero nome) è uno dei principali promotori del raeggeton, del dembow, del cubaton e della dancehall in Italia. Suona al fianco di nomi importanti, tra cui Fedez e Gue Pequeno. Ad oggi fa parte dello staff dell’agenzia Real Sound Project, capitanata da dj Amed kblast, e suona nei party più cool come il ‘Black on the Beach’ e lo ‘Space 99’. In questo caso cena e ingresso costeranno 35 euro (bevande incluse). Nel non lontano Santa Monica (PalaPrometeo) saranno di scena i Jeeg Robots, il cui genere musicale praticato non è difficile da intuire, visto il nome. La band, infatti, suona le sigle televisive dei cartoni animati più noti degli anni Ottanta e Novanta. Divertimento assicurato, in certi casi soprattutto per chi ha superato gli ‘anta’.

Ma nella presentazione del concerto si legge: ‘Per i bambini di ieri e di oggi’. Da ricordare che nel locale è possibile cenare.

Al Kokogena di Osimo domani (dalle ore 23) si potrà fare un vero e proprio tuffo negli anni Novanta con la selezione di uno dei dj già citati, Ricky Esse. Si può star certi che ci saranno i pezzi più amati del decennio.