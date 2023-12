La Natività nei dipinti dei grandi artisti. Un viaggio nella storia

Un intenso, affascinante ed emozionante viaggio nella storia dell’arte, avente come ‘bussola’ un soggetto decisamente attuale: la Natività di Gesù. Un unico tema, ma straordinariamente ricco di suggestioni. Se poi a fare da ‘timoniere’ è un relatore d’eccezione come il professor Antonio Luccarini, si può consigliare vivamente di partecipare alla serie di incontri che prenderanno il via domani pomeriggio (ore 16.30) nella sala Boxe della Mole Vanvitelliana di Ancona. "Tutti i più grandi della storia dell’arte hanno affrontato il tema della Natività, realizzando moltissimi capolavori – spiega Luccarini –. Dietro ognuno di essi c’è la personalità dell’autore, ma ci sono anche delle storie da raccontare. L’idea è appunto quella di vedere in che modo artisti di epoche e luoghi diversi hanno rappresentato questo soggetto, rivelando così se stessi, ma anche il proprio tempo. La grande forza del tema si presta a molteplici interpretazioni". Il professor Luccarini sciorina alcuni nomi che da soli possono dare l’idea del livello delle opere che illustrerà, con l’ausilio di immagini proiettate su uno schermo. "Ci sono Leonardo, Botticelli, Caravaggio, la cui Natività è una delle più ‘forti’, più intense’, Dürer, Gauguin, Correggio, il Parmigianino... Ci sono diversi artisti marchigiani, come Federico Barocci, la cui Natività è bellissima, straordinaria, e poi Carlo Maratti, che evidenzia con una luce meravigliosa il rapporto tra madre e bambino". L’iniziativa si ripeterà per tutti i mercoledì (stesso orario e stessa sede), fino al 3 gennaio. rai. mon.