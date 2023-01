La natività rappresentata sulla scenografica cascata E a teatro arriva l’appuntamento con Canto di Natale

Altri presepi di grande attrazione si sono rivelati quelli di Esanatoglia, all’ingresso del paese e sulla scenografica cascata sotto la vecchia cartiera. Infine alle 18,30 in chiusura di serata ci sarà la discesa della befana in piazza Mattei e il lancio di dolciumi sulla folla radunata. Oggi alle 17 al teatro di Esanatoglia si svolgerà lo spettacolo "Canto di Natale", liberamente tratto dal celebre racconto di Dickens con l’arrivo in chiusura della befana e canti natalizi a cura dei bambini della parrocchia di Sant’Anatolia e San Martino.