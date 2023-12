La Natività vivente: "Casette, costumi e attrezzi. Così abbiamo ricostruito l’antica Betlemme al porto"

Dopo il boom del 26 dicembre oggi pomeriggio torna il presepe vivente al porto antico, con 70 figuranti che interpretano antichi mestieri, centurioni e il popolo che animava Betlemme. Una rappresentazione sacra, sarà visitabile dalle 17.30 alle 20.30, resa possibile grazie al gruppo "Presepe vivente di Pietralacroce" che quindici anni fa ha dato vita alla Natività al Forte Altavilla. Per motivi di sicurezza sono però quattro anni che a Pietralacroce non viene più realizzato. Il presepe originale poteva contare fino a 200 figuranti ma molte delle caratteristiche di quello del Forte sono state portate al porto. Un presepe che ha molte curiosità e soprattutto storia.

"Premesso che ci auguriamo di tornare nella nostra location originale – spiega Antonio Aste, uno degli organizzatori – al porto abbiamo messo tutto il nostro impegno per la preparazione. Dietro c’è molto lavoro, c’è manualità, inventiva, è tutto realizzato dalla nostra comunità di ’presepari’, ci piace chiamarci cosi. lo mi sono occupato della costruzione delle casette, della distribuzione dei costumi, realizzati con tessuti molti vecchi, presi da rimanenze di antiche sartorie che non si trovano più. Sono di un cotone particolare con una cucitura a nido d’ape, cuciti dalle signore della parrocchia di Pietralacroce di don Paolo Speranzoni, una delle anime di questo presepio. Anche gli attrezzi dei mestieri sono tutti pezzi unici, antichi, trovati negli anni, acquistati o dati in prestito dai parrocchiani. Un aratro ha più di cento anni. La mangiatoia è stata fatta a Treia, poi portata a Greccio, dove il presepe è nato, l’abbiamo benedetta ad Assisi e poi portata ad Ancona. Per il futuro ci piacerebbe far parlare i figuranti in latino".

Tra i partecipanti c’è anche chi ha fatto Gesù bambino 15 anni fa. Nella prima casetta della rappresentazione al porto c’è un vero fabbro che forgia il carbone, ci sono famiglie intere che partecipano, una lavora il grano. Eugenio Ciavattini, altra anima del presepe, studia e disegna come realizzare le casette. Tra organizzatori e figuranti anche Claudio Spegne Schiavoni, Rossano Paolucci e Massimiliano Santarelli. Il più anziano tra gli attori ha 84 anni. La più giovane è stata Alice, sei mesi, ha fatto Gesù bambino il 26 dicembre scorso. Per raggiungere il presepe, l’ingresso è gratuito, si possono usare le navette messe a disposizione dal Comune. Partono da piazza Ugo Bassi con fermate in via Giordano Bruno, parcheggio Archi, autorità portuale. Sarà attiva dalle 16.30 alle 20.40 con frequenza di 30 minuti. Parcheggi Cialdini, Traiano e Archi gratuiti.