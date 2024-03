La nave arriva lunedì. I migranti sono 359: "Sbarco gigantesco, ma qui siamo pronti"

"Arriveranno in 359, lo sbarco sarà gigantesco. Un battesimo di fuoco, ha ragione, ma lo affronteremo col massimo impegno. In fondo la struttura di accoglienza è buona e il merito è di tutti gli operatori coinvolti. Li ho incontrati stamattina e ne ho avuto una sensazione straordinaria". Saverio Ordine ha celebrato ieri i primi tre mesi dal suo insediamento a prefetto di Ancona incontrando tutta la macchina organizzativa in vista del mega sbarco di migranti fissato per lunedì prossimo (ieri in mare ne sono stati salvati altri 135). Per ora le operazioni sono confermate e non sembra possa accadere quanto si è verificato la scorsa settimana, quando la nave Sea Eye 4 alla fine è stata indirizzata verso il porto di Reggio Calabria per le condizioni meteo marine e di alcuni naufraghi: "Al momento l’assegnazione della nave Ocean Viking allo scalo di Ancona è confermata – racconta al Carlino il prefetto Ordine – Noi ci stiamo organizzando in attesa di quell’evento che intanto è stato anticipato. Mancano ancora tre giorni al suo arrivo, ma la nave sta procedendo in maniera più spedita e quindi l’approdo è stato rimodulato: dalle ore 23 del 18 marzo alle 13 dello stesso giorno, lunedì prossimo. Stiamo predisponendo il servizio, saremo pronti".

Nel tavolo di ieri in prefettura sono emerse anche tutte le questioni logistiche, approntate in collaborazione soprattutto con il comune di Ancona, presente a Palazzo del Governo con gli assessori alla sicurezza Giovanni Zinni e ai servizi sociali Manuela Caucci. Come da prassi i migranti non saranno lasciati in banchina per le operazioni documentali, tra registrazioni e così via, ma trasferiti in una sede idonea: "L’amministrazione comunale di Ancona ha messo a disposizione il PalaCasali (PalaIndoor, ndr) e noi la ringraziamo davvero in maniera totale per la collaborazione – aggiunge il prefetto dorico che poi fornisce ulteriori informazioni – È vero, si tratta di uno sbarco straordinario, ma la prassi seguita sarà la medesima dei precedenti. So cosa dovrò fare. In fondo fino a dicembre ho svolto il ruolo di presidente della Commissione nazionale del Diritto d’asilo. L’arrivo della nave Ocean Viking è previsto alla banchina 19 e da qui il trasferimento nella struttura individuata dal Comune prima dell’invio dei richiedenti asilo nei vari territori. Sotto questo profilo è tutto abbastanza pianificato. Stando alle informazioni in nostro possesso a bordo ci sono 43 minori non accompagnati, 20 accompagnati dalle rispettive famiglie, il resto sono adulti. I minori resteranno nelle Marche, suddivisi nelle cinque province e presi in carico dalle strutture competenti (dei minori se ne occupano i Comuni, ndr), mentre gli adulti verranno suddivisi e presi in carico dalle strutture di accoglienza di Puglia, Lazio e Toscana".

Ci si chiede il motivo dunque del viaggio obbligato della nave per oltre 1500 chilometri dal canale di Sicilia fino ad Ancona, quando una parte consistente di naufraghi verrà presa in carico in territori più vicini alle operazioni SAR. I 359 migranti sono suddivisi in 26 nazionalità, rappresentato praticamente tutto il mondo povero che si mette in viaggio con la speranza di una vita migliore. A bordo ci sono 123 siriani, 57 pakistani, 29 maliani, 27 egiziani e poi da Guinea, Senegal, Gambia, Ghana, Sudan, Nigeria, Etiopia, Somalia, Sud Sudan, Liberia, Marocco, Bangladesh, Afghanistan, Camerun, Liberia, Ciad, Costa d’Avorio, Libano, Palestina e Togo.

La ong che sta trasportando i migranti ha più volte chiesto di poter sbarcare in un porto più vicino e così la politica d’opposizione: "La situazione è drammatica sotto ogni punto di vista. Bisogna subito far sbarcare i 359 naufraghi che si trovano a bordo. Gli appelli dell`equipaggio non possono scontrarsi contro il muro di gomma del governo".