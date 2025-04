La nave con 215 migranti. Emergency, cambio di rotta. Sbarco al porto di Napoli

Tanto tuonò che alla fine piovve. In effetti tuoni, fulmini, pioggia e mare con moto ondoso molto forte alla fine hanno convinto le autorità italiane a concedere un porto più vicino e un cambio di rotta alla nave di Emergency con a bordo 215 naufraghi salvati nel canale di Sicilia davanti alla Libia. Da Ancona a Napoli, cambia il porto di approdo per la Life Support di Emergency che ieri notte ha ricevuto risposta positiva alla sua richiesta, motivata dal drastico peggioramento delle condizioni del mare. La richiesta, semplicemente, era quella di avere un Pos (Place of safety) più vicino del porto precedentemente assegnato di Ancona. Il Maritime rescue coordination centre (Mrcc) di Roma ha assegnato alla nave di Emergency Napoli come nuovo porto di sbarco e l’arrivo è previsto per la mattinata odierna.

Sabato scorso la nave dell’ong aveva realizzato tre interventi di soccorso nelle acque internazionali della zona Sar libica portando al sicuro a bordo complessivamente 215 persone. Le autorità le avevano assegnato il porto di Ancona, dove sarebbe arrivata per la terza volta in meno di sei mesi (le prime due a novembre e dicembre 2024; una quarta volta è stata cancellata a inizio settembre per la concomitanza con la Festa del Mare). Domenica mattina, a seguito di previsioni meteo in grave peggioramento sul mar Jonio e sull’Adriatico meridionale, la Life Support aveva chiesto di poter aver un porto di riparo o un porto di sbarco più vicino rispetto al capoluogo marchigiano. "Dopo mezzanotte - spiega Domenico Pugliese, comandante della Life Support - abbiamo terminato il trasbordo a un mezzo della guardia costiera di 44 delle persone soccorse sabato, mentre gli altri 171 naufraghi sono rimasti a bordo". La Life Support sta compiendo la sua 30esima missione nel Mediterraneo centrale dal dicembre 2022. Durante questo periodo la nave ha soccorso un totale di 2.701 persone. Ad Ancona l’organizzazione coordinata dalla prefettura si stava mettendo in moto, ma la modifica dell’assegnazione del porto ha sospeso il tutto.