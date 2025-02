La Nazionale di fioretto senza tecnici jesini

Dopo il commissario tecnico Stefano Cerioni addio anche ai suoi più stretti collaboratori, la maestra Giovanna Trilli e la preparatrice atletica Annalisa Coltorti, entrambe jesine e pluri medagliate: il braccio destro e il braccio sinistro del ct come scherzosamente, ma mica tanto, da qualcuno etichettate in passato. Il Club Scherma Jesi perde in un colpo solo tutti i suoi tecnici ‘azzurri’ un terzetto che definire storico appare già riduttivo vittime della rivoluzione di febbraio, un autentico tsunami per il movimento della scherma voluto dalla Federazione all’indomani del rinnovo delle cariche. Dopo Stefano Cerioni cui era appena stato dato il benservito è di queste ore la notizia della mancata convocazione per il collegiale di fioretto di fine mese delle due rappresentanti del Club Scherma Jesi in vista delle prima prova di Coppa del Mondo al Cairo il 6 7 marzo che segnerà il debutto del nuovo ct Simone Vanni. In attesa di conoscere i nomi dei componenti il nuovo staff tecnico convocato al centro di preparazione olimpica di Roma dal 25 al 1 marzo per il via alla preparazione, bocche cucite, cellulari spenti e nessun commento. Curiosità crescente anche per la situazione, per certi versi ai limiti dell’imbarazzante sia detto senza alcuno spirito polemico, che verrà a crearsi nelle prossime settimane: a brevissimo l’inaugurazione del nuovo palascherma di Via delle Nazioni a Jesi autentico gioiello, e sempre che non sia stata cambiata idea anche sul suo utilizzo, prossimo centro federale per il fioretto (e magari per il resto delle armi). Quel giorno, si vuole al massimo a metà marzo, a Jesi ci saranno tutti, non solo i vertici della scherma: che effetto farà inaugurare il nuovo palazzo senza i padroni di casa?

Gianni Angelucci