La necropoli di Villarey si apre alla città

Ancona ha la sua necropoli, è celata sul retro della ex caserma Villarey, oggi sede dell’università di Economia e Commercio, in piazzale Martelli. In via straordinaria sarà aperta al pubblico oggi grazie ad una iniziativa del Touring Club Italiano. Dalle 9 alle 18 si potrà visitare questo gioiellino del passato, scoperto durante la realizzazione del parcheggio della facoltà, nell’area dell’ex galoppatoio e che già nell’Ottocento aveva restituito materiali archeologici. Una volta individuata è stata riportata alla luce. E’ una necropoli che risale all’età greca e romana, composta da circa 450 tombe che presentano tipologie costruttive molto varie, a testimonianza dell’ampio arco cronologico di utilizzo. Materiali di valore anche notevole. Perché una necropoli ellenica in città? Le teorie per spiegarlo sono diverse. Alcune dicono che Ancona fosse una città abitata dai Dori, greci discendenti dei siracusani, altre raccontano che invece gli elementi grechi rinvenuti fossero soltanto un elemento di moda tra i nobili dell’epoca. Si potrà scoprirlo andato alla visita, gratuita. Sarà presente anche il gruppo storico Simmarchia Ellenon Asp con esposizioni didattiche sul periodo classico-ellenistico. Possibilità di visite anche alla Domus Romana sotto la sede della Corte di Appello, oggi (9-13 e 17-21) e domani (9-13).