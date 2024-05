La Nef, "allenamento" in vista dei playoff Osimo vince 3-0 contro Ravenna in una partita preparatoria ai playoff. Coach Pascucci dà spazio ai giovani, con Carotti che esordisce nel sestetto. Il servizio e il gioco di squadra portano alla vittoria. Il ds Gagliardi elogia il cammino della squadra e sottolinea l'importanza del pubblico per i prossimi impegni.