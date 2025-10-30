La Nef conquista la vetta solitaria. Ecco le sfide del prossimo turno

Gli speculatori
CronacaLa Nef conquista la vetta solitaria. Ecco le sfide del prossimo turno
30 ott 2025
MICHELE CARLETTI
Cronaca
Esordio casalingo, alla quarta giornata, per Loreto che dalle tre trasferte ha raccolto sei punti. Domani i loretani al PalaCardinali ospiteranno Torre San Patrizio, quest’ultima ancora a secco di punti. In casa anche le altre due formazioni anconetane. Derby anche per Osimo - che dopo la vittoria di Macerata è salita da sola in vetta del girone D - che ospiterà Grottazzolina reduce dalla vittoria in trasferta contro Torre San Patrizio, mentre la Sabini riceverà Ravenna - ferma in fondo alla classifica ancora senza punti - con l’intento di prendersi la seconda vittoria di fila. Osimo intanto guarda tutti dall’alto con un punto di vantaggio sulla coppia Rubicone e Forlì.

B maschile (girone D), terza giornata. Forlì-Ferrara 3-0, Torre San Patrizio-Grottazzolina 0-3, San Severino Marche-Castelferretti 2-3, Ravenna-San Marino 0-3, Bologna-Loreto 0-3, Macerata-Osimo 1-3, Rubicone-Montorio 3-0.

Classifica: Osimo 8; Rubicone e Forlì 7; Loreto, Macerata, Ferrara, Bologna e Grottazzolina 6; San Marino 5; San Severino Marche 4; Castelferretti 2; Torre San Patrizio, Ravenna e Montorio 0.

Prossimo turno (01/11/25): Ferrara-Rubicone, Forlì-San Severino Marche, Castelferretti-Ravenna (ore 18), Montorio-Macerata, San Marino-Bologna, Osimo-Grottazzolina (ore 17:30). 02/11/25 (ore 17): Loreto-Torre San Patrizio.

