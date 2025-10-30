La Nef conquista la vetta solitaria. Ecco le sfide del prossimo turno

Esordio casalingo, alla quarta giornata, per Loreto che dalle tre trasferte ha raccolto sei punti. Domani i loretani al PalaCardinali ospiteranno Torre San Patrizio, quest’ultima ancora a secco di punti. In casa anche le altre due formazioni anconetane. Derby anche per Osimo - che dopo la vittoria di Macerata è salita da sola in vetta del girone D - che ospiterà Grottazzolina reduce dalla vittoria in trasferta contro Torre San Patrizio, mentre la Sabini riceverà Ravenna - ferma in fondo alla classifica ancora senza punti - con l’intento di prendersi la seconda vittoria di fila. Osimo intanto guarda tutti dall’alto con un punto di vantaggio sulla coppia Rubicone e Forlì.

B maschile (girone D), terza giornata. Forlì-Ferrara 3-0, Torre San Patrizio-Grottazzolina 0-3, San Severino Marche-Castelferretti 2-3, Ravenna-San Marino 0-3, Bologna-Loreto 0-3, Macerata-Osimo 1-3, Rubicone-Montorio 3-0.

Classifica: Osimo 8; Rubicone e Forlì 7; Loreto, Macerata, Ferrara, Bologna e Grottazzolina 6; San Marino 5; San Severino Marche 4; Castelferretti 2; Torre San Patrizio, Ravenna e Montorio 0.

Prossimo turno (01/11/25): Ferrara-Rubicone, Forlì-San Severino Marche, Castelferretti-Ravenna (ore 18), Montorio-Macerata, San Marino-Bologna, Osimo-Grottazzolina (ore 17:30). 02/11/25 (ore 17): Loreto-Torre San Patrizio.