La Nef, Cremascoli e Gori confermati

Dopo il tris di volti nuovi arrivano le prima conferme in casa La Nef Re Salmone. Dopo gli ingaggi di Federico Ferrini, schiacciatore, del centrale Matteo Pizzichini e dell’opposto Marco Santini, Osimo riparte dal capitano di tante battaglie Riccardo Cremascoli e dal libero Luca Gori.

Cremascoli, arrivato a Osimo ormai nel 2021, dopo la prima parentesi con i "senza testa" in C il palleggiatore classe 1995 sarà uno dei pilastri della nuova Nef targata coach Giacomo Giganti. "Sono contentissimo di restare – dice Cremascoli -. Questa è la mia settima stagione in questa società, sto bene. Ho avuto sentimenti contrastanti in queste settimane, perché ovviamente c’è stata un po’ di delusione, per non essere riusciti a coronare il nostro obiettivo raggiunto sul campo sia dalla squadra che dalla società. Poi mi sono immedesimato un po’ nella società e ho capito e condiviso anche la scelta. Smaltito un po’ questo dispiacere c’è tanta voglia di ricominciare e dimostrare a tutti che siamo ancora i migliori. Lo abbiamo dimostrato l’anno scorso e lo vogliamo dimostrarlo ancora. Sicuramente partiamo con tante ambizioni. Ci sarà qualche cambiamento che aiuta anche per trovare nuovi stimoli."

"Mai stata in dubbio la conferma del nostro capitano – ribadisce il ds Gagliardi -. Per il quinto anno consecutivo abbiamo scelto di affidare la regia della squadra alle sue mani, consci di avere in rosa uno dei palleggiatori migliori del campionato di B. A Riccardo mi lega un sentimento reciproco di stima e affetto e sono sicuro che insieme potremmo andare lontano".

Gori, classe 2002, il talentuoso giocatore ha messo in mostra le sue qualità nell’annata appena trascorsa, contribuendo alla cavalcata dei senza testa ed è pronto a ridare la caccia all’A3. "Sono molto contento di poter continuare a giocare per questa ambiziosa società – afferma Gori –. Ringrazio in primis il ds Gagliardi e il presidente per la conferma e la fiducia. Anche quest’anno abbiamo un obiettivo importante che mi stimola molto. Non sarà facile, ma il roster che abbiamo è molto valido".