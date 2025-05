La Nef Re Salmone cerca la promozione in A3: sfida decisiva a Genzano

Trasferta laziale per cercare la promozione in A3. E’ la missione de La Nef Re Salmone che scende oggi a Genzano. Osimo sarà di scena alla palestra Marchesi (ore 18,30, arbitri Di Bari e Bonzanni) per la gara di ritorno del playoff di B maschile che può consegnare ai senzatesta il pass per la serie superiore. All’andata fu Osimo, una settimana fa, a fare la voce grossa in casa.

Al PalaBellini la formazione di Pascucci vinse 3-0. E così i marchigiani arrivano a questa sfida consapevoli dell’importanza della posta in palio, ma con il morale alto. Serve e tanto in un match sicuramente insidioso e da approcciare nel modo giusto. Perché gli osimani, per conquistare la promozione, oggi dovranno portarsi a casa almeno due set, altrimenti si andrà al golden set.

"Sicuramente è la partita più importante della stagione – afferma il ds Amedeo Gagliardi -. E sia i ragazzi che lo staff tecnico e la società sanno tutti l’importanza di giocare questa gara. Si lavora tutto l’anno per giocare una sfida del genere’".

Non si può non ricordare gara 1 e la grande prestazione di Maretti e compagni.

"Siamo stati bravi a vincere la prima partita con una prestazione corale veramente indimenticabile e quindi andremo a Genzano con le spalle larghe per cercare anche in Lazio di imporre il nostro gioco. Sicuramente è un campo difficile, affronteremo una squadra molto forte e quindi ci aspettiamo una partita un pochino diversa rispetto a quella dell’andata. Loro in casa saranno molto più incisivi dai nove metri e magari avranno una ricezione più efficace di quella dimostrata qui a Osimo, però noi dobbiamo essere pronti a tutto e sono certo che i ragazzi lo saranno. Andiamo a Genzano senza alcun timore reverenziale e sono sicuro che faremo una grande prestazione".

Le due formazioni si conoscono bene visto che già in questa stagione si sono affrontate in Coppa dove Genzano ha avuto la meglio. Ora però è campionato e si è visto sabato con la prima rivincita presa da Osimo in un match a senso unico. Ma adesso bisognerà completare l’opera per cercare una storica promozione in A3.

"Siamo 1-0, si riparte, palla al centro - attacca coach Roberto Pascucci -. Siamo già stati a Genzano e sappiamo che è un campo difficilissimo, molto ostico, dove loro saranno un’altra squadra, ma anche in gara 1 sapevamo del valore degli avversari e quindi sappiamo di quello che ci aspetta come atmosfera. Ci faremo trovare pronti".