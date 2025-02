La Nef si rialza subito: "Abbiamo 13 finali"

SIR ACADEMY PERUGIA

1

LA NEF RE SALMONE OSIMO

3

Parziali: 21-25, 25-22, 22-25, 27-29

Arbitri: Fiori e Gemma

La delusione laziale infrasettimanale in Coppa è alle spalle. Osimo torna pimpante e vincente in campionato violando il palazzetto umbro in quattro set prendendosi tre punti nella sfida di alta classifica contro la Sir, al termine di una gara palpitante. I ragazzi di coach Roberto Pascucci dopo essersi imposti con autorità, 21-25, nel primo set cedono nel secondo, 25-22, riscattandosi però nel terzo, 22-25, per poi chiudere sul 27-29 nel quarto. "Una partita complicata, tre partite in una settima si fanno sentire, abbiamo avuto poco tempo per prepararla, però era troppo importante per noi – afferma coach Roberto Pascucci –. Per noi ora iniziano 13 finali e le dovremo affrontare tutte con la massima attenzione e dedizione. Ci siamo ripromessi di andare in campo, di lottare, di cercare di portare a casa l’intera posta in palio per poter distaccare una nostra diretta concorrente".