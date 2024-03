La Nef si rialza subito e Loreto si arrende

3

LORETO

PARZIALI: 21-25, 25-16, 25-22, 25-19

LA NEF RESALMONE : Rosa 7, Melonari, Cremascoli 2, Terranova 8, Colaluca 1, Cursano, Bobò, Bizzarri 8, Sparaci, Marconi (L), Stella 24, Carotti, Paci 2, Boesso 15. All. Pascucci.

NOVA VOLLEY LORETO: Carotti 3, Conocchioli, Areni 8, Zazzarini, Campana 3, Torregiani 28, Alessandrini 14, Mangiaterra 5, Dignani (L), Forconi, Marchetti 3. All. Iurisci.

Arbitri: Papa e Audone.

Stesso risultato dell’andata. La formazione di Pascucci vince ancora contro Loreto, non sbagliando la seconda partita di fila in casa dopo il pesante ko di una settimana prima contro Ancona. Loreto parte forte nel primo set, ma alla distanza cala. Non bastano i 28 punti di capitan Torregiani e gli 8 aces per gli ospiti. Dal secondo set Osimo inizia a spingere al servizio mettendo in difficoltà la ricezione loretana, con Boesso che firma 3 aces e Stella quello che riporta la parità nei set. Negli altri due parziali Stella fa la voce grossa chiudendo con 24 punti a referto.